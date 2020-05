A reprodução deste formato de vídeo não é compatível com seu dispositivo

A China vai superar os EUA como liderança do mundo pós-coronavírus?

Se antes da pandemia o assunto era a guerra comercial entre as duas maiores potências globais, agora a questão é se a China vai superar os EUA como liderança do mundo pós-coronavírus. Entenda com a repórter Laís Alegretti.