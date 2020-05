Coronavírus: 'Tive que reconfortar minha mãe enquanto ela morria – por chamada de vídeo'

Direito de imagem Andrew Webb Image caption 'A última vez que vi pessoalmente a minha mãe foi neste encontro, 6 dias antes de ela sofrer um ataque cardíaco'

O produtor Andrew Webb, da BBC, não conseguiu visitar sua mãe no hospital nos dias que antecederam a morte dela. Mas usou a tecnologia para passar um tempo com ela virtualmente.

Relatos semelhantes têm se multiplicado ao redor do mundo, em meio às restrições da pandemia de coronavírus que impedem familiares de visitar pacientes em situação gravíssima em seus últimos dias ou horas.

No texto abaixo, Webb relata o que aconteceu com sua mãe, Kathleen, e como ele se manteve conectado a ela até o fim, apesar da distância física.

No fim há um pequeno guia para quem precisa fazer essa comunicação à distância.

Bodas de ouro

''Minha mãe teve um ataque cardíaco no dia em que iríamos celebrar os 50 anos de casamento de meus pais. Eu e meu irmão, Laurence, já havíamos conversado sobre os riscos de saúde para nossos pais e cancelamos o almoço comemorativo duas semanas antes do início das medidas de distanciamento social no Reino Unido.

Se tivesse o evento tivesse ocorrido, nos encontraríamos na casa deles no sudoeste da Inglaterra em meados de março, um fim de semana antes do Dia das Mães.

Bem antes, em novembro de 2019, minha mãe havia tido a vida salva por uma cirurgia de emergência depois que seu intestino se rompeu.

O problema ressurgiu dias antes da data em que celebraríamos suas bodas de ouro. Ela começou a se sentir mal, e meu pai a levou para o hospital. Nas semanas seguintes, ela não conseguiu comer sem vomitar, perdeu força e acabou morrendo durante a pandemia, depois que seu intestino se rompeu novamente.

Direito de imagem Kathleen & Bernie Webb Image caption Meus pais se casaram em 1970, e eu nasci um pouco depois naquele mesmo ano

Os médicos avaliaram que uma cirurgia a teria matado ou a deixado com uma péssima qualidade de vida. Havia pouco a ser feito.

Ainda que as restrições de distanciamento social não estivessem em vigor, o coronavírus avançava e nossa família enfrentou um duro dilema: como poderíamos visitar um familiar frágil e doente se nós representávamos um risco para ele, outros pacientes e profissionais de saúde? Havia também um risco para nós.

Meu pai, Bernie, de 75 anos, visitou minha mãe com luvas e máscaras estampadas que eu enviei para ele. Mas a legislação mudaria para evitar essas visitas hospitalares.

Então, para falar com ela, usamos as chamadas de vídeo do WhatsApp no celular, com meu pai ao lado dela, segurando o telefone para que ela pudesse nos ver.

Isso permitiu que pudéssemos fazer videoconferências entre aquela enfermaria no sudoeste da Inglaterra e familiares em Londres e Hong Kong.

Mas, quando a quarentena da pandemia começou, meu pai teve que parar de visitá-la pessoalmente.

Com a saúde deteriorada, minha mãe não conseguia atender um telefonema sem auxílio, então precisávamos ligar para o hospital e pedir para os profissionais de enfermagem atenderem a chamada que fazíamos para o celular que meu pai deixara ali.

Só que, de repente, ela foi transferida para o isolamento com suspeita de coronavírus, e os corajosos profissionais de saúde usavam luvas, máscaras e trajes adequados para poder entrar no quarto dela.

Direito de imagem Kathleen and Bernie Webb Image caption Kathleen Webb morreu aos 75 anos

Eu organizava as chamadas em vídeo para coincidir com a entrada deles ali. Eles ficavam felizes de ajudar, sabendo que por causa da quarentena aquele telefone era o único ponto de contato de minha mãe com o mundo exterior.

Mas o telefone dela parou de funcionar. Àquela altura, testávamos um monte de aplicativos para falar com ela. Eu e meu irmão descobrimos que o Skype tem uma função de atender automaticamente. Instalamos o aplicativo AirDroid, que nos permitia controlar à distância o novo aparelho, que meu irmão esterilizou numa clínica veterinária antes de levar ao hospital.

Minha mãe viveu mais alguns dias, cada vez mais fraca.

A equipe de enfermagem mantinha o celular de pé para falarmos com ela, e cheguei a encomendar um tripé, mas ele só chegou a tempo do funeral dela.

Dizendo adeus

Por vídeo, minha mãe conseguiu se despedir de mim, de meu irmão e de seus netos, incluindo minha filha de seis anos que vive nos Estados Unidos. Sem smartphones modernos, isso teria sido impossível.

De certo modo, por uma virada no destino, o coronavírus nos forçou a encontrar um jeito de nos comunicarmos com familiares próximos que estão longe e de nos aproximar em um momento crucial como esse.

Meu pai disse adeus à sua companhia de cinco décadas via telefone, ainda que estivessem a 30 km um do outro.

Direito de imagem Andrew Webb / Skype Image caption Registro da minha última chamada com ela, que falou comigo até adormecer

A equipe de enfermagem foi fantástica, acompanhando minha mãe a todo instante. Mas em duas ocasiões eu liguei e ouvi minha mãe pedindo remédios para dor, sozinha em seu quarto de isolamento.

Algumas horas antes de minha mãe morrer, eu fiz uma chamada de vídeo para ela e a ouvi dizendo os nomes de suas pessoas mais próximas e amadas. Eu a acalmei por 15 minutos e conversei com ela enquanto adormecia. Eu senti que ela nunca mais acordaria.

Funeral em vídeo

Meu pai e a família de meu irmão foram à cremação algumas semanas depois. Segundo a lei britânica, até 10 pessoas podem ir a um funeral, mas nós decidimos que seria mais seguro se poucas pessoas fossem. Além deles, havia dois vizinhos de minha mãe.

Não havia vídeo no crematório, então meu irmão e meu sobrinho usaram o aplicativo Zoom em seus celulares para transmitir o funeral para mim e meus amigos. Eu gravei e compartilhei com outros familiares que não puderam assistir à cerimônia naquele momento.

O pároco de minha mãe não pôde participar porque ele tinha mais de 70 anos e pertence ao grupo de risco do coronavírus, por isso um pároco mais novo conduziu a cerimônia.

Direito de imagem Webb Family / Zoom Image caption Transmitimos o funeral via Zoom para amigos e familiares ao redor do mundo

Tributo em vídeo

Depois do funeral, eu editei o vídeo e acrescentei umas fotos para criar um memorial para minha mãe.

Eu registrei também todos que apareceram online e presencialmente.

Foi quando eu lidei de fato com o luto pela perda de minha mãe.

Eu estava aflito havia três semanas, sem irritação, mas temia uma crise nas semanas seguintes.

Direito de imagem Andrew Webb / Zoom Image caption Amigos e familiares durante o velório transmitido por zoom

Mas editar fotos da família e ouvir a música que eu usei, composta e executada pela minha sobrinha Jude Pegler Webb, foi uma experiência emocionante.

A tecnologia me ajudou a iniciar o processo de luto de minha mãe, que morreu em 31 de março de 2020, aos 75 anos. Ela não havia contraído coronavírus.

Listo abaixo algumas dicas a partir do pouco que aprendei com o uso de tecnologia em circunstâncias tão difíceis, e espero que elas possam ajudar outras pessoas em situação parecida.''

Aplicativos para visitas virtuais por vídeo

Os aplicativos Skype e Zoom são compatíveis com diferentes sistemas operacionais e plataformas, como celulares Android, iPhones, tablets e notebooks.

Skype, Zoom e Microsoft Teams permitem configurar que o aplicativo para atender a ligação automaticamente, caso a pessoa não consiga fazê-lo sem auxílio, por exemplo. E é possível selecionar que contatos podem conectar automaticamente.

Se ambos os aparelhos forem iPhone, podem realizar as chamadas por vídeo via Facetime.

Direito de imagem Webb Family / Skype Image caption Família Webb reunida para conversar com Kathleen durante o período no hospital

Controle do celular à distância

O aplicativo AirDroid, compatível com celulares Android e computadores, serve para enxergar a tela do celular à distância e operá-lo remotamente.

Esse tipo de aplicativo pode ser um problema de segurança e de privacidade em circunstâncias normais, obviamente, mas parece adequado para essa situação.

É importante desativar as atualizações automáticas do celular para evitar que o celular seja reiniciado e peça senha.

Tripé e cabo de energia

Um tripé extensível pode ficar tanto no chão e chegar até a altura do rosto da pessoa em um leito hospitalar quanto ficar em cima de uma mesa, por exemplo.

Um cabo para carregar o celular com mais de 3 metros parece suficiente para o tamanho desses cômodos e a distância para tomadas

Com pesquisa complementar de Michael P. Mahoney