O emocionante momento em que repórter tira sapatos e os doa a migrante descalço

O jornalista do serviço indiano da BBC Salman Ravi encontrou um grupo destes trabalhadores, incluindo uma família que viajava a pé do distrito de Ambala, no norte do país, até a região de Chattarpur, que ficam a mais de 800 km de distância — dos quais já haviam percorrido 250 km.