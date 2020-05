Experimento japonês mostra rapidez com que vírus se espalha em restaurante

A NHK, a emissora pública japonesa, fez um experimento que revela a importância dos cuidados com as mãos em ambientes públicos.

Parte do documentário Battle on the Cruise Ship (Batalha no Navio Cruzeiro, em tradução livre), o experimento simula como o vírus pode ter se espalhado pelo navio Princess Diamond, que atracou no país, e onde mais de 700 pessoas se contaminaram.