Direito de imagem SpaceX Image caption Crew Dragon deve se tornar a primeira espaçonave comercial a levar humanos à estação espacial

A empresa SpaceX, de Elon Musk, está prestes a lançar pela primeira vez seu veículo espacial, Crew Dragon, com astronautas a bordo.

A BBC responde abaixo algumas das perguntas mais feitas sobre a missão, com lançamento agendado para às 17h33 (horário de Brasília) desta quarta-feira (27). A espaçonave deve chegar à Estação Espacial Internacional quase 20 horas depois.

Por que uma empresa privada está levando astronautas da Nasa?

Desde o início dos anos 2000, a Nasa (agência espacial americana) planejava abrir mão do transporte de tripulantes para a Estação Espacial Internacional (ISS, na sigla em inglês). Depois do desastre com o ônibus espacial Columbia em seu retorno à Terra em 2003, a instituição decidiu focar no desenvolvimento de aeronaves reutilizáveis que poderiam viajar até a Lua.

Um passo necessário para o programa seria envolver empresas privadas no transporte de tripulantes e cargas para a ISS. Em 2014, a empresa SpaceX e a gigante fabricante de aeronaves Boeing foram anunciados como os escolhidos para um contrato com a Nasa de transporte de tripulantes.

Nesta quarta-feira (27) haverá o primeiro lançamento, da Space X. A espaçonave Crew Dragon, acoplada a um foguete Falcon 9, será lançada no Centro Espacial Kennedy, na Flórida, levando dois astronautas.

O que é a SpaceX?

Ela é uma empresa americana que fornece serviços de lançamento para governos e outras companhias utilizando seus foguetes Falcon 9 e Falcon Heavy. Elon Musk fundou a SpaceX em 2002 com o objetivo de reduzir custos de transporte aéreo e, por extensão, viabilizar a colonização de Marte.

A SpaceX foi a primeira empresa privada a conseguir consistentemente retornar à Terra estágios do foguete a fim de serem reutilizados, e não descartados. Ela tem feito transportes regulares de carga para a ISS, e agora será a vez de astronautas.

A empresa também está desenvolvendo uma aeronave maior para transportar humanos, batizada de Starship, que pode participar do processo de colonização de Marte.

Direito de imagem Spacex Image caption Crew Dragon vai levar até quatro tripulantes durante missões até a estação espacial

Quem é Elon Musk?

Nascido na África do Sul, Musk ganhou mais de US$ 160 milhões (quase R$ 855 milhões, em valores do câmbio atual) na venda do serviço de pagamentos online PayPal para o eBay.

Seu desejo de ver a humanidade se tornar uma civilização espacial de fato foi a principal motivação por trás da fundação da SpaceX. Musk também está envolvido em diversas outras empresas, como a fabricante de carros elétricos Tesla.

Ele também liderou um projeto chamado Hyperloop, um sistema de transporte de alta velocidade usando cápsulas em um sistema subterrâneo de tubos. Sua personalidade e seu estilo de vida serviram de inspiração para o ator Robert Downey Jr. no papel do super-herói bilionário Tony Stark (Homem de Ferro).

Musk costuma se envolver em controvérsias. Postagens no Twitter resultaram em críticas, processos, investigações, quedas nos valores de ações e à saída dele do cargo de presidente da Tesla (ele se mantém como CEO).

Direito de imagem Getty Images Image caption Elon Musk inspirou ator Robert Downey Jr a construir personagem Tony Stark no cinema

Por que esse lançamento é tão importante?

Desde a aposentadoria dos ônibus espaciais em 2011, a Nasa tem pagado dezenas de milhões de dólares à Rússia para transportar seus astronautas na espaçonave Soyuz. O lançamento da Crew Dragon, da SpaceX, marca o primeiro lançamento com tripulantes a partir do território americano em nove anos.

O evento tem sido visto também como crucial para recuperar o prestígio americano na exploração espacial. Além disso, será a primeira vez que uma empresa privada vai lançar astronautas até a órbita.

O que é a Crew Dragon?

É a espaçonave que vai transportar astronautas até a Estação Espacial Internacional nesta quarta-feira. É uma evolução esperta da Dragon que foi concebida para transportar carga até a órbita. A Crew Dragon foi projetada para levar até sete pessoas, mas a Nasa pretende levar até quatro astronautas nas missões, e ocupar o restante do espaço com suprimentos.

Ela é equipada com propulsores que permitem manobrar no espaço e vai ser acoplada à estação espacial de forma automatizada. Diferentemente de outras aeronaves desenvolvidas para humanos, essa cabine tripulada terá controles em tela sensível ao toque em vez de botões físicos.

Direito de imagem NASA Image caption Crew Dragon durante seu primeiro teste orbital, no ano passado, sem tripulação

Quem são os astronautas que viajarão ao espaço?

Bob Behnken e Doug Hurley são astronautas da Nasa desde 2000 e já foram ao espaço duas vezes em ônibus espaciais. Eles estão entre os membros mais experientes da equipe de astronautas da Nasa e foram treinados como pilotos de testes (o que tem sido crucial para preparar a nova aeronave).

Hurley já passou 28 dias e 11 horas no espaço, e Behnken acumula 29 dias e 12 horas, incluindo 37 horas de caminhada espacial (fora do veículo ou da estação).

Ambos são casados com astronautas.

Direito de imagem Reuters Image caption Bob Behnken (esq.) e Doug Hurley chegam à Flórida para se prepararem para o lançamento

O que os astronautas vão fazer lá?

Espaçonaves projetadas para transportar astronautas passam por um processo que garanta que elas possam ser operadas de modo seguro. Esse lançamento é essencialmente a etapa final desse processo de validação.

Uma vez em órbita, Behnken e Hurley vão testar o sistema de controle ambiental da Crew Dragon, as telas, os controles e os propulsores de manobra.

Eles vão monitorar o sistema de acoplamento automático à Estação Espacial Internacional e se tornarão membros da tripulação da ISS. Os astronautas realizarão também outros testes de desempenho da Crew Dragon e tarefas ligadas à estação espacial.

Na hora de voltar à Terra, a espaçonave vai pousar de paraquedas no oceano Atlântico, até ser resgatada por um navio chamado Go Navigator.

E se algo der errado durante o lançamento?

A Crew Dragon tem um sistema embutido para abortar a missão, projetado para salvar a vida dos tripulantes em caso de emergência. Se houver algum problema durante o lançamento, como falhas no foguete, a espaçonave acionará seus motores para afastar o módulo tripulado, que pousará com a ajuda de paraquedas.

A SpaceX realizou com sucesso testes do seu sistema de emergência em 19 de janeiro de 2020.

Como são os trajes espaciais?

As roupas que Behnken e Hurley vão usar são bem diferentes dos tradicionais.

Em vez do habitual traje cor de abóbora com aparência estufada e capacete arredondado da era dos ônibus espaciais, a roupa da SpaceX é mais justa ao corpo e tem capacetes saídos de impressoras 3D feitos sob medida para cada astronauta.

Se eles lembram filmes de ficção científica, talvez seja porque os trajes foram concebidos por Jose Fernandez, designer de figurino de Hollywood que trabalhou em filmes das franquias Batman, X-Men e Thor.

Mas eles foram desenhados para serem práticos e manter a tripulação viva em caso de despressurização da cabine (perda de ar dentro da espaçonave).

Direito de imagem NASA Image caption Trajes são futuristas, mas precisam ser práticos e seguros

Quais são os próximos passos?

Se a missão da Crew Dragon Demo-2 for bem sucedida, a SpaceX vai dar seguimento às seis missões "operacionais" até a ISS que fazem parte do contrato de US$ 2,6 bilhões (quase R$ 14 bilhões) com a Nasa.

A Boeing também tem um contrato similar, estimado em US$ 4,2 bilhões (cerca de R$ 22 bilhões) para levar tripulantes à estação espacial usando seu veículo CST-100 Starliner.