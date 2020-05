Coronavírus: as dicas do 'melhor professor do mundo' para ensinar as crianças no isolamento

O queniano Peter Tabichi, eleito o melhor professor do mundo no ano passado, compartilhou com a BBC dicas do que fazer para educar as crianças em casa durante o confinamento causado pela pandemia do coronavírus.

Segundo ele, é importante que os pais estabeleçam uma rotina para os filhos, sem esquecer de momentos para diversão.

"As crianças precisam de liberdade assim como de limites", diz Tabichi.

Professor de ciências na zona rural do Quênia e membro da ordem religiosa francisaca, ele ganhou o Global Teacher Prize de 2019, conferido pela Fundação Varkey, organização de caridade dedicada à melhoria da educação para crianças carentes.

Tabichi foi elogiado por suas realizações em uma escola sem infraestrutura, em meio a classes lotadas e poucos livros didáticos.

Ele quer que os alunos vejam que "a ciência é o caminho certo" para ter sucesso no futuro.

O prêmio, no valor de US$ 1 milhão (R$ 5 milhões) anunciado em uma cerimônia em Dubai, reconhece o compromisso "excepcional" do professor com os alunos em uma parte remota do Vale do Rift, no Quênia.

Tabichi doava 80% de seu salário para apoiar os estudos dos seus alunos, na Escola Secundária Keriko Mixed Day, no vilarejo de Pwani. Se não fosse a ajuda do professor, as crianças não conseguiriam pagar por seus uniformes ou material escolar.

Ele venceu entre outros dez mil indicados de 179 países, entre eles a brasileira Debora Garofalo, que ensina matérias de tecnologia em uma área carente de São Paulo.