Direito de imagem PA Media Image caption Rainha Elizabeth 2ª está em isolamento desde início da pandemia de coronavírus

A rainha Elizabeth 2ª, do Reino Unido, foi fotografada andando a cavalo no Castelo de Windsor, em sua primeira aparição pública desde o início do confinamento causado pela pandemia do coronavírus.

A monarca de 94 anos foi fotografada em cima de um Fell Pony de 14 anos chamado Balmoral Fern no fim de semana.

Elizabeth 2ª anda a cavalo com regularidade no Castelo de Windsor, que é considerado sua residência real favorita.

Desde o início da pandemia, ela e o marido, Phillip, o duque de Edimburgo, de 98 anos, estão em isolamento, acompanhados de um pequeno número de funcionários.

O casal real está na faixa etária considerada de maior risco para o coronavírus, acima de 60 anos.

A última foto pública de Elizabeth 2ª foi registrada quando ela deixou o Palácio de Buckingham em direção à residência real em Berkshire, em 19 de março.

Um dos seus dois cachorros Dorgi, chamados Candy e Vulcan, podia ser visto ao lado dela enquanto os dois olhavam pela janela do carro. Um Dorgi é um cruzamento entre um Corgi e um Dachshund.

Direito de imagem PA Media Image caption Rainha viajou uma semana antes do previsto por causa de pandemia do novo coronavírus

Viagem antes do previsto

A rainha viajou para o Castelo de Windsor uma semana antes do que normalmente faria nessa época do ano para se isolar durante a pandemia.

No dia anterior a sua partida, ela cumpriu suas obrigações oficiais, mas substituiu sua audiência semanal presencial com o primeiro-ministro Boris Johnson por um telefonema.

A monarca é um apaixonada por cavalos e cria cavalos de corrida puro-sangue.

Vestindo um lenço colorido e elegantemente vestida com uma jaqueta de tecido de lã, bombachas, luvas e botas brancas, a rainha foi fotografada pela agência de notícias Press Association (PA) durante o tempo ensolarado do fim de semana.

Durante o confinamento, Elizabeth 2ª fez dois raros pronunciamentos na TV.

No primeiro, ela disse que o Reino Unido "terá sucesso" na luta contra o vírus e agradeceu às pessoas por seguirem as regras do governo para ficar em casa.

Isso aconteceu menos de uma semana depois que seu filho, Charles, o príncipe de Gales, saiu do autoisolamento, após ser diagnosticado com o novo coronavírus.

Direito de imagem PA Media Image caption Realeza sênior do Reino Unido fez chamadas em vídeo com profissionais de saúde

No segundo, ela fez um discurso comovente para marcar o 75º aniversário do Dia da Vitória na Europa, elogiando a resposta da Grã-Bretanha à pandemia do coronavírus que encheu as ruas vazias de "amor".

Os membros da Família Real também enviaram mensagens de agradecimento e apoio aos principais funcionários e ao público durante o confinamento.

Direito de imagem PA Media Image caption Rainha monta a cavalo com frequência; nesta foto ela comemora seu aniversário de 77 anos

A rainha e a realeza sênior, incluindo William e Kate, duque e duquesa de Cambridge, fizeram chamadas por vídeo com profissionais de saúde em todo o mundo para marcar o Dia Internacional das Enfermeiras.

Elizabeth 2ª passou seu aniversário em 21 de abril em confinamento com o príncipe Phillip.

Vários eventos anuais que marcaram a ocasião tiveram que ser cancelados devido à pandemia, incluindo o Trooping the Color, que comemora o aniversário oficial da monarca em junho.

Membros da família real, incluindo Harry e Meghan, duque e duquesa de Sussex, telefonaram e fizeram chamada por vídeo à monarca para desejar-lhe feliz aniversário.