Coronavírus: como super-ricos estão passando o período de quarentena

De castelos a ilhas particulares, passando por bunkers subterrâneos de luxo com piscinas e cinemas.

Essas foram as solicitações mais comuns de clientes multimilionários em busca de um refúgio durante o confinamento causado pela pandemia do novo coronavírus, dizem especialistas do setor.