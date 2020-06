O que pretende a Coreia do Norte ao explodir o escritório de diálogo com o Sul?

Direito de imagem EPA Image caption O Escritório de Ligação Inter-Coreano foi aberto em 2018 para ajudar as Coreias a se comunicarem

Bastaram alguns dias para que a ameaça da irmã do líder norte-coreano Kim Jong-Un, Kim Yo-jong, de reduzir o escritório de ligação com a Coreia do Sul a "poeira" se tornasse realidade.

Às 14:49 desta terça-feira (1h49 de Brasília), a Coreia do Norte explodiu a instalação, localizada na cidade de Kaesong, na região da fronteira.

O escritório havia sido criado em 2018 como parte dos projetos de reconciliação entre as duas Coreias, tecnicamente em guerra desde a década de 50.

Depois que o presidente dos EUA, Donald Trump, e o líder norte-coreano, Kim Jong-un, se encontraram em 2019, havia esperança de que o regime comunista desistisse de seu programa de armas nucleares. Mas nenhum resultado concreto ocorreu desde então nesse sentido.

A explosão do escritório também aconteceu apenas um dia após o 20º aniversário da primeira cúpula intercoreana entre o pai de Kim Jong-un, Kim Jong-il, e o presidente sul-coreano Kim Dae-jung.

O Ministério da Unificação da Coreia do Sul afirmou que já sabia que a explosão ocorreria.

Das promessas de cooperação à explosão

A gravidade do evento - e sua natureza global ao estampar manchetes de jornais ao redor do mundo - levanta naturalmente questões sobre qual é o objetivo de Pyongyang.

Não há uma única resposta, mas as diversas peças desse complexo quebra-cabeça ajudam a entender os motivos da ação norte-coreana.

Por exemplo, podemos lembrar a histórica cúpula intercoreana na Vila da Paz de Panmunjom, a nordeste de Kaesong, em abril de 2018.

Enquanto esse acontecimento consolidou a posição do presidente sul-coreano Moon Jae-in como estadista histórico, o mais importante para Kim Jong-un estava em um pen drive que seu interlocutor lhe entregou.

Ali estava a promessa de cooperação econômica intercoreana, descrevendo vários projetos que permitiriam às duas Coreias - sob comando sul-coreano - construir de forma colaborativa os vínculos econômicos entre elas.

Direito de imagem Getty Images Image caption Irmã de Kim Jong Un, Kim Yo-jong, ganhou destaque nos últimos anos

O alívio das sanções econômicas foi a principal demanda da Coreia do Norte aos Estados Unidos, à Coreia do Sul e ao mundo ao longo dos dois anos de diplomacia que persistiram nos Jogos Olímpicos de Inverno de Pyeongchang, onde Kim Yo-jong fez sua primeira aparição pública como uma força nas relações entre os dois países.

Essa demanda continuou até os dias finais de 2019, quando Pyongyang começou a deixar claro que não havia expectativas de que a diplomacia pudesse render frutos.

É por isso que a destruição da instalação que foi usada para permitir administrativamente a colaboração intercoreana representa um ataque ao núcleo das promessas de Moon.

Para o presidente sul-coreano, que se encontra com uma força política sem precedentes após a vitória maciça de seu partido nas eleições parlamentares de abril, esse pode ser um momento para buscar mais concessões.

Uma explicação para o ato desta terça-feira foi dada por Kim Yo-jong em sua declaração no fim de semana passado.

Ela citou o lançamento de panfletos contra o regime norte-coreano por grupos civis sul-coreanos, descrevendo-os como um insulto à "dignidade" da liderança suprema da Coreia do Norte.

E Pyongyang leva a sério esse tipo de iniciativa; em agosto de 2015, os alto-falantes do Exército sul-coreano transmitindo propaganda pela Zona Desmilitarizada entre os dois países desencadearam uma grande disputa.

A ascensão da irmã

Mas a questão dos panfletos, por mais irritante que possa ser para Pyongyang, provavelmente não explica tudo. Parte da resposta - que nunca será conhecida, dada a natureza do regime norte-coreano - pode ter a ver com a própria Kim Yo-jong.

Nos últimos anos, a figura da irmã mais nova de Kim Jong-un vem ganhando força dentro do regime de partido único.

Outrora vista escondida atrás de um pilar quando seu irmão fez um discurso antes de um grande desfile militar, ela agora está instigando o Exército Popular da Coreia a agir. No ano passado, foi vista pela primeira vez supervisionando lançamentos de mísseis com o irmão.

Seu papel tanto nos assuntos intercoreanos quanto no comando de atividades militares podem indicar uma estrela em ascensão.

Permitir que ela comandasse a demolição do Escritório de Ligação Inter-Coreano pode servir para reforçar suas credenciais de liderança, da mesma maneira que se dizia que seu irmão havia sido fundamental para o afundamento da corveta naval sul-coreana, ROKS Cheonan, e bombardeio da Ilha Yeonpyeong em 2010.

Direito de imagem EPA Image caption Relações entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul pareciam estar no caminho certo por um período de tempo

A atual trajetória dos laços intercoreanos traz 2010 à mente.

O que é preocupante neste momento, no entanto, é que a Coreia do Norte não é mais uma potência nuclear aspirante. Suas capacidades nucleares se ampliaram e o país pode atormentar o vizinho por mais influência ou concessões.

Nesse sentido, a demolição do escritório de ligação intercoreano pode ser o início de um período muito mais sombrio na história intercoreana.

*Ankit Panda é um editor sênior na revista The Diplomat e autor do livro Kim Jong-un and the Bomb (Kim Jong-un e a Bomba, em português)