China x Índia: o que é a Linha de Controle Real, pela qual as duas potências asiáticas brigam há décadas

Direito de imagem Getty Images Image caption Fronteira dúbia e polêmica que atravessa um território inóspito é disputada entre dois dos maiores Exércitos do mundo

Uma fronteira dúbia e polêmica que atravessa um território inóspito e é disputada entre dois dos maiores Exércitos do mundo.

Trata-se da fronteira de fato entre China e Índia, alvo de conflitos há décadas e onde o incidente mais grave em 45 anos entre as duas potências asiáticas ocorreu nesta semana.

Pelo menos 20 soldados indianos foram mortos em um confronto com soldados chineses no vale de Galdwan, na região disputada de Ladakh, segundo as autoridades de Nova Délhi.

Segundo a Índia, soldados chineses também morreram, mas Pequim não confirma essa informação.

No centro da disputa nos Himalaias estão os interesses estratégicos das duas potências nucleares e a chamada Linha de Controle Real (LAC, na sigla em inglês).

Direito de imagem Getty Images Image caption Autoridades indianas afirmaram haver vítimas em ambos os lados

O que exatamente é a LAC?

A LAC é considerada a fronteira de fato entre o território controlado pela China e pela Índia na ausência de um acordo sobre uma fronteira real.

Essa demarcação é baseada na linha de cessar-fogo acordada informalmente após a guerra breve, mas sangrenta, que os dois países travaram em 1962.

Naquela época, enquanto o mundo aguardava com nervosismo os desdobramentos da Crise dos Mísseis em Cuba (16 a 28 de outubro de 1962), o Exército Chinês invadiu o território indiano em 20 de outubro, tanto no extremo leste quanto no oeste entre os dois países.

Após semanas de confronto e apesar da evidente superioridade das tropas chinesas, em 21 de novembro o então primeiro-ministro chinês Zhou Enlai ordenou o cessar-fogo, encerrando a guerra, mas não o imbróglio entre as duas nações, que ainda continua.

A derrota humilhante da Índia permitiu a Pequim confirmar seu controle sobre a área de Aksai Chin, no lado oeste da fronteira e localizada na problemática região da Caxemira.

A Índia ainda reivindica essa área como sua, que é de importância estratégica para Pequim, pois liga a Província de Xinjiang ao oeste do Tibete.

"Os dois países aceitaram oficialmente a LAC em um acordo bilateral em 1993, mas a LAC está mal definida, em parte devido à topografia complexa", assinalou um relatório sobre as relações entre as potências asiáticas da Comissão EUA-China no Congresso americano.

Isso porque a LAC atravessa algumas das áreas mais inacessíveis do mundo , em grandes altitudes e principalmente desabitadas, entre rios, picos nevados ou lagos que complicam sua definição.

Direito de imagem Getty Images Image caption Lago Pangong na zona disputada de Ladakh

Há muita confusão em torno dessa linha, o que permitiu manter uma relativa paz na área durante todos esses anos, apesar dos constantes confrontos entre tropas chinesas e indianas em vários pontos da fronteira de fato.

"Não existe um mapa oficial no domínio público que represente a LAC. A melhor maneira de pensar [nessa linha] é como uma ideia que reflete os territórios que estão atualmente sob o controle de cada parte, aguardando uma resolução da disputa fronteiriça", explica Ananth Krishnan, jornalista da editoria internacional do jornal indiano The Hindu.

Até hoje, China e Índia ainda discordam sobre onde exatamente essa linha se encontra em pontos diferentes, e parte das diferenças decorre da demarcação estabelecida pelos administradores coloniais britânicos da Índia.

As múltiplas negociações diplomáticas ao longo dos anos não chegaram a uma solução.

E à complexa relação se acrescenta a desconfiança gerada por outras questões, como o asilo que a Índia concedeu ao Dalai Lama em 1959, que Pequim denuncia; e o apoio estratégico da China ao Paquistão, arqui-inimigo da Índia.

Direito de imagem Getty Images Image caption China e Índia vêm reforçando segurança na fronteira

Uma história de tensão

Nesse contexto, Índia e China têm uma longa história de embates e relatos de incursões ao longo da linha de mais de 3.440 quilômetros que separa os dois países de fato.

"As patrulhas fronteiriças costumam ficar frente a frente, resultando em confrontos", explica Soutik Biswas, correspondente da BBC na Índia.

"Mas nenhuma bala foi disparada em quatro décadas."

Uma imagem de satélite do vale de Galwan mostra o terreno rochoso da área onde ocorreu esse último confronto.

As diferentes abordagens entre os dois países levaram a alguns acordos para evitar esse confronto.

Direito de imagem Getty Images Image caption Nos últimos anos, presidente da China, Xi Jinping e primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, tiveram várias reuniões informais

Entre outras coisas, especialistas destacaram nesta semana que a Índia e a China concordaram que suas patrulhas próximas à LAC deixem de portar armas de fogo, um pacto que pode explicar por que o último incidente foi desencadeado "com pedras e paus".

No entanto, o alto número de mortos após mais de quatro décadas "pegou muitos de surpresa", enfatizou o correspondente.

Para colocar em perspectiva, o serviço da BBC na Índia recordou as datas dos sangrentos conflitos na área:

1962: a guerra pela disputa de fronteira

1967: vários soldados chineses e indianos morreram em Nathu em um confronto. Fontes estimam o número de mortos em centenas. Os dois países divergem sobre esse total

1975 : uma patrulha indiana sofreu um ataque das tropas chinesas em um ponto da LAC, na região indiana de Arunachal Pradesh (também reivindicada por Pequim). Quatro pessoas morreram.

"Na história da relação China-Índia, o ano de 2020 também será mencionado", destacou o serviço da BBC.

Direito de imagem Getty Images Image caption LAC é uma linha demarcada muito difusa

Por trás do recente confronto

Ambos os países reforçaram suas reivindicações por meio da construção de infraestrutura, e a China e a Índia consideram os projetos um do outro como ações calculadas para obter uma vantagem tática nesta área remota do mundo.

O governo indiano recentemente construiu estradas e aeródromos para melhorar a conectividade e reduzir a lacuna com a infraestrutura chinesa do lado da LAC.

O correspondente da BBC na Índia, Soutik Biswas, destaca várias notícias sobre os movimentos das forças chinesas no início de maio, indicando que "eles haviam erguido tendas, cavado trincheiras e transferido equipamentos pesados vários quilômetros para o que a Índia considera seu território no início de maio". o vale de Galwan em Ladakh ", onde ocorreu o recente conflito.

Direito de imagem AFP Image caption Tensão na fronteira é permanente, mas incidentes mais graves eram raros

Biswas disse que essa ação ocorreu depois que a Índia construiu uma rodovia a centenas de quilômetros de distância para conectar-se a uma base aérea que reativou em 2008 e à qual Pequim se opõe firmemente.

Os especialistas também acreditam que as tensões atuais também estão relacionadas à decisão de Nova Délhi de revogar a autonomia da região disputada da Caxemira, o que levou à bifurcação do estado em dois "territórios da união" - os de Jammu e Caxemira, e Ladakh - sob controle direto do governo central.

Segundo Harsh Pant , diretor do Programa de Estudos Estratégicos do think tank Observer Research Foundation, a China viu essa medida como uma "ameaça" , já que Ladakh é parcialmente reivindicada por Pequim, disse Pant ao serviço da BBC na Índia.

Direito de imagem Reuters Image caption LAC cruza zonas de topografia complicada

A Índia, por sua vez, expressou irritação com o apoio da China ao Paquistão e com um corredor econômico em áreas da Caxemira controladas por Islamabad, mas reivindicadas pela Índia.

Em meio a essa situação delicada e com pelo menos 20 mortes na fronteira, ambos os países mostraram alguma moderação em sua resposta ao que aconteceu.

Direito de imagem Reuters Image caption Imagem de satélite do vale de Galwan mostra terreno rochoso da área onde ocorreu último confronto

Enquanto na Índia a imprensa dedicou ampla cobertura ao acontecimento, na China as notícias foram relegadas a segundo plano, o que é interpretado por especialistas como um possível sinal de que o diálogo será promovido para diminuir a situação.

"A China não tem nenhuma intenção de aumentar as tensões e acho que a Índia também não quer um conflito... O governo indiano não deve ser guiado por comentários midiáticos nacionalistas", disse à BBC Long Xingchun, presidente do think tank Instituto de Assuntos Mundiais, em Chengdu, na China.

Direito de imagem Getty Images Image caption Guerra de 1962 não pôs fim a confrontos na fronteira

Direito de imagem Getty Images Image caption Tropas indianas em Landakh em 1962

"Ambos os países têm a capacidade de resolver a disputa por meio de um diálogo de alto nível", acrescentou .

Tanto a China quanto a Índia "têm um interesse real em priorizar a recuperação econômica " e evitar uma escalada militar, na opinião de Pratyush Rao, diretor-associado do Sudeste Asiático da consultoria Control Risks.

"É importante reconhecer que ambos têm um histórico sólido de manutenção de relativa paz e estabilidade ao longo da fronteira disputada", observa.

O resultado amargo da guerra travada 57 anos atrás também terá peso nas medidas a serem tomadas a partir de agora, considera Geeta Pandey, jornalista da BBC em Nova Délhi.

"A China não é o Paquistão e as memórias da derrota humilhante na guerra de 1962 são vivas demais para qualquer tropeço".