A cidade turística que foi tomada por macacos na quarentena dos humanos

A pandemia do coronavírus transformou a forma como vivemos, mas em uma cidade na Tailândia, seus efeitos foram particularmente sentidos pelos moradores.

Eles passaram a se alimentar de junk food e, com essa energia excedente, reproduziram-se indiscriminadamente.

O aumento do número de macacos trouxe mudanças no cotidiano da população, com muitos moradores obrigando-se a se confinarem dentro de casa.