Tratamento para o coronavírus: quais os progressos na busca de uma cura para a covid-19

Direito de imagem Getty Image caption Laboratórios em diferentes partes do mundo estão investigando mais de 150 medicamentos diferentes para a covid-19

Faz três meses desde que a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou que a expansão da covid-19 pelo mundo havia se transformado em uma pandemia.

Era 11 de março e, desde então, um número significativo de estudos foi lançado sobre possíveis tratamentos para a doença.

De fato, já houve algum progresso na busca por medicamentos eficazes.

Laboratórios em diferentes partes do mundo estão investigando mais de 150 medicamentos diferentes.

A maioria já existia nas prateleiras das farmácias e agora está sendo testada contra o vírus.

A OMS lançou o estudo Solidarity, com o objetivo de avaliar os tratamentos mais promissores.

Direito de imagem Getty Image caption Esteroide dexametasona é barato e de fácil acesso

Já o Reino Unido diz que seu ensaio, apelidado de Recovery, é o maior do mundo. Mais de 11 mil pacientes estão envolvidos no experimento. Foi demonstrado que um dos medicamentos estudados, o esteroide dexametasona, ajuda a salvar a vida de pacientes graves com coronavírus.

Além disso, vários centros de pesquisa em todo o mundo estão tentando usar o sangue dos sobreviventes para tratamento.

Três abordagens gerais estão sendo investigadas:

Medicamentos antivirais que afetam diretamente a capacidade do coronavírus de se desenvolver dentro do corpo.

Medicamentos que podem moderar a resposta do sistema imunológico: os pacientes ficam gravemente doentes quando o sistema imunológico reage exageradamente e começa a causar danos colaterais ao corpo.

Anticorpos, provenientes do sangue dos sobreviventes ou produzidos em laboratório, que podem atacar o vírus.

Direito de imagem Getty Images Image caption Infecção por coronavírus desencadeia inflamação quando corpo tenta combatê-la

Quais são os medicamentos mais promissores?

A dexametasona, o primeiro medicamento que salvou a vida das pessoas com a covid-19, foi reconhecido como um avanço.

Os resultados iniciais mostraram que este esteroide barato reduz o risco de morte em um terço para pacientes que precisam de respiradores e um quinto naqueles que precisam usar oxigênio.

A infecção por coronavírus desencadeia inflamação quando o corpo tenta combatê-la.

Isso pode provocar uma forte resposta do sistema imunológico e é essa reação que pode ser fatal.

A dexametasona protege essa resposta.

Remdesivir

Os ensaios clínicos de remdesivir, um medicamento antiviral originalmente desenvolvido para tratar o vírus Ebola, também se mostraram promissores.

Um estudo liderado pelos EUA com mais de 1 mil pessoas em todo o mundo descobriu que o remdesivir reduziu a duração dos sintomas de 15 dias para 11.

Nesse estudo, alguns pacientes receberam o medicamento e outros receberam um tratamento placebo.

Direito de imagem Getty Image caption Não há evidências sobre eficácia da hidroxicloroquina

É um dos quatro medicamentos no estudo Solidarity da OMS e seu fabricante, Gilead, também está organizando testes.

No entanto, embora o remdesivir possa ajudar na recuperação e possivelmente impedir que as pessoas sejam tratadas em terapia intensiva, os estudos até agora não deram nenhuma indicação clara sobre se ele pode impedir a morte por coronavírus.

Acredita-se que os antivirais sejam mais eficazes nos estágios iniciais e os medicamentos imunológicos quando a doença está mais avançada.

Os medicamentos para o HIV podem tratar o coronavírus?

Há poucas evidências de que alguns medicamentos para o HIV, como lopinavir e ritonavir, possam ser eficazes no tratamento do coronavírus.

Os resultados mostram efeitos positivos em laboratório, mas estudos em humanos tiveram resultados decepcionantes.

Direito de imagem Getty Image caption Transfusões de plasma dão esperança a pacientes com covid-19

A combinação não melhorou a recuperação, reduziu as mortes ou diminuiu os níveis de vírus em pacientes com covid-19 grave.

No entanto, como o estudo foi realizado em pacientes extremamente doentes (quase um quarto morreu), pode ser que a infecção esteja em um estágio tão avançado que os medicamentos não funcionem mais.

Os medicamentos antimaláricos podem parar o coronavírus?

Os medicamentos contra a malária fazem parte do estudo Solidarity da OMS e do Recovery do Reino Unido.

A cloroquina e um de seus derivados, a hidroxicloroquina, podem ter propriedades antivirais e calmantes do sistema imunológico.

Alguns acreditam que os medicamentos poderiam funcionar como possíveis terapias para o coronavírus, em grande parte devido a alegações do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, mas ainda há poucas evidências sobre sua eficácia.

A hidroxicloroquina também é usada como tratamento para a artrite reumatoide, porque ajuda a regular o sistema imunológico.

Testes laboratoriais iniciais mostraram que eles podem inibir o coronavírus, mas existem preocupações crescentes sobre seu uso contra a doença.

Outra descoberta do ensaio Recovery do Reino Unido foi que a hidroxicloroquina não funciona como tratamento para covid-19 e, portanto, este medicamento foi retirado do estudo.

A OMS já havia suspendido seus testes globais para hidroxicloroquina após um estudo em larga escala publicado na revista científica The Lancet, que revelou que o uso dessa droga pode causar problemas cardíacos e, de fato, aumentar a probabilidade de morte.

A OMS diz que não há evidências definitivas de sua eficácia.

O sangue dos sobreviventes pode tratar o coronavírus?

As pessoas que passam uma infecção geralmente mantêm anticorpos no sangue, que seus corpos criam para combater a doença.

A ideia é pegar o plasma sanguíneo (a parte que contém os anticorpos) e administrá-lo a um paciente doente como terapia.

Os Estados Unidos já trataram 500 pacientes com o que é conhecido como "plasma convalescente", e outros países também estão explorando esse caminho.

Quanto tempo vai demorar até termos uma cura?

É muito cedo para saber quando poderemos tomar um medicamento para tratar o coronavírus.

No entanto, nos próximos meses, devemos começar a obter os resultados dos ensaios.

Isso é importante porque ainda não sabemos quando e se uma vacina (que protege contra infecções em vez de tratá-las) será eficaz contra o coronavírus.

Algumas drogas experimentais completamente novas para o coronavírus estão sendo testadas em laboratório, mas ainda não estão prontas para testes em humanos.

Direito de imagem Getty Image caption Nenhum medicamento ainda curou covid-19, diz OMS

Por que precisamos de um tratamento?

O motivo mais óbvio é que ele salvará vidas, mas também poderia permitir que as quarentenas impostas em muitos países sejam suspensas e que a economia seja retomada.

Ter um tratamento eficaz, em essência, tornaria o coronavírus uma doença mais branda.

Se conseguirmos impedir que aqueles que sejam hospitalizados precisem de ventilação mecânica, evitaríamos o colapso das unidades de tratamento intensivo. Como resultado, o controle do movimento de pessoas pode não ser tão rigoroso quanto agora.