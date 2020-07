Coronavírus: quatro descobertas em seis meses de pandemia

Neste vídeo, Adriano Brito vai destacar quatro descobertas da ciência: o genoma do novo coronavírus, as mutações, o papel dos receptores ACE-2 na expansão da doença pelo corpo e os resultados do experimento no vilarejo italiano de Vo Vechio que chamaram atenção para a transmissão assintomática da covid-19.