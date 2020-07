Catedral reabre com Jesus negro em pintura de última ceia no Reino Unido

Direito de imagem Lorna May Wadsworth Image caption Apoiadora do movimento Black Lives Matter em St Albans diz que o quadro da catedral causou uma conversa sobre o tema na comunidade

Uma pintura da Santa Ceia mostrando um Jesus negro foi instalada em uma catedral no Reino Unido, em um movimento que ativistas descreveram como uma "declaração ousada". O quadro, da artista Lorna May Wadsworth, foi colocado no Altar dos Perseguidos na ala norte da Catedral católica de St Albans, cidade a cerca de 35 km de Londres.

A igreja afirmou que tomou tal atitude em "apoio ao movimento Black Lives Matters" (vidas negras importam, em tradução livre), que registrou manifestações com cerca de 1000 pessoas na cidade. O trabalho original, pintado em 2010, já havia sido alvo de um tiro quando foi exibido em uma igreja de Gloucestershire.

Um apoiador do movimento na cidade disse que o uso do quadro pela catedral causou uma conversa mais ampla entre a comunidade.

A artista usou um modelo jamaicano de base para sua interpretação da obra do século XV de Leonardo da Vinci, e disse que ela queria "fazer as pessoas questionarem o mito ocidental de que Jesus Cristo tinha cabelo claro e olhos azuis".

O reverendo Jeffrey John, decano da catedral, disse: "Nossa fé ensina que somos todos feitos igualmente à imagem de Deus, e que Deus é um Deus de Justiça".

Responsáveis pela catedral informaram que a pintura de 2,6 metros de altura foi parte de uma instalação para marcar a reabertura da igreja, e convidar as pessoas a "olhar com olhos renovados para algo que você pensa que já conhece".

Em uma nota oficial, a catedral informou: "Nós apoiamos o movimento Black Lives Matter como aliados em prol da mudança, construindo uma comunidade forte e justa onde a dignidade de todos os seres humanos é honrada e celebrada, onde as vozes pretas são ouvidas, e onde vidas negras importam".

Um porta-voz acrescentou que era o "sentimento [do movimento] que nós apoiamos, e que não apoiamos de maneira acrítica nenhuma organização política".

Pintura de Da Vinci mostra a cena da Última Ceia conforme narrada no Evangelho de João

O grupo do BLM para St Albans, que não é afiliado ao movimento nacional e é um grupo criado separadamente para a resposta da cidade ao movimento, disse que a pintura não tem objetivo de ser um retrato preciso da aparência de Jesus, mas de "promover uma conversa sobre como a história é frequentemente embranquecida".

Shelley Hayles, representante do grupo, afirmou: "Grande parte da nossa sociedade não tem problema em aceitar um retrato impreciso do Jesus 'branco', mas são rápidos a questionar o Jesus 'preto' e esse é só mais um exemplo do racismo sistêmico no Reino Unido", diz.

"A declaração corajosa da Catedral de St Albans trouxe uma conversa para a comunidade que seria pouco provável antes do Black Lives Matter ganhar espaço".

A instalação causou debate na página da catedral no Facebook, com uma postagem dizendo: "Por que precisamos transformar tudo em uma questão de cor? Se Jesus foi de Jesusalém teria provavelmente sido mais escuro, mas ele nos ensinou a amar a todos, essa é a minha crença".

Outros tinham opinião diferente: "Eu acho que é uma iniciativa muito bem-vinda. Obrigada por isso, é necessário".

Quadro foi colocado no Altar dos Perseguidos, na parte norte da catedral; objetivo da igreja é convidar as pessoas a "olhar com olhos renovados para algo que você pensa que já conhece".

