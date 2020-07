Motorista de ônibus francês morre após ser agredido por cobrar uso de máscara de passageiros

Direito de imagem AFP Image caption Na quarta-feira (8), milhares de pessoas participaram de uma passeata na cidade cobrando justiça

Um motorista de ônibus morreu na França, cinco dias depois de ter sido agredido por passageiros que teriam se recusado a usar máscaras, diz sua família.

Philippe Monguillot, de 59 anos, teve morte cerebral decretada após o ataque, na cidade de Bayonne, no sudoeste do país, no último domingo (5 de julho).

"Decidimos deixá-lo ir", disse sua filha Marie à agência de notícias AFP, após o consentimento dos médicos.

Dois homens de cerca de 20 anos foram presos e acusados de tentativa de homícidio após a agressão.

Dois outros homens foram acusados de não ajudarem uma pessoa em perigo, enquanto um quinto homem foi acusado de tentar esconder um suspeito.

Monguillot foi agredido depois de ter pedido a três homens que usassem máscaras faciais ao entrar no ônibus que dirigia e também por tentar verificar a passagem de outro homem.

Direito de imagem Reuters Image caption Uso de máscara é obrigatório em transporte público da França

O uso de máscaras faciais é obrigatório no transporte público na França devido à pandemia de covid-19.

O prefeito de Bayonne condenou o que descreveu como "ato bárbaro", informou a imprensa local.

Na quarta-feira (8), milhares de pessoas participaram de uma passeata na cidade.

Os serviços regionais de ônibus foram severamente interrompidos, pois os motoristas se recusaram a trabalhar após o incidente.

A França foi um dos países europeus mais afetados pela pandemia de coronavírus. Até agora, mais de 30 mil pessoas morreram, segundo dados da Universidade Johns Hopkins, nos Estados Unidos.