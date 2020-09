Jornais de avião indiano que caiu em 1966 'reaparecem' nos alpes franceses

Direito de imagem AFP Image caption Primeiras páginas noticiam primeira eleição de Indira Gandhi

Pouco mais de uma dezena de jornais de 1966 foram encontrados meio aos alpes franceses, sob o gelo que derreteu recentemente do Mont Blanc.

Acredita-se que sejam de um avião da Air India que caiu no local 54 anos atrás, em 24 de janeiro, matando todas as 117 pessoas que estavam a bordo.

As capas que reapareceram mostram a histórica eleição de Indira Gandhi, a primeira - e até hoje única - mulher a ocupar o cargo de primeira-ministra.

Os títulos, que incluem o National Herald e o Economic Times, foram encontrados por Timothee Mottin, dono de um restaurante local, próximo à estação de esqui de Chamonix.

"Eles estão secando, mas estão em ótima condição. Dá até para ler", disse à agência de notícias AFP.

Quando estiverem secos, Mottin planeja colocá-los expostos no restaurante, como parte de uma coleção de itens encontrados nas últimas décadas, desde que a aeronave caiu na região.

As "relíquias" mais valiosas surgiram em 2013 - uma caixa de pedras preciosas que continha esmeraldas, safiras, rubis, com um valor estimado de algo de US$ 147 mil (cerca de R$ 791 mil) US$ e 279 mil (R$ 1,5 milhão).

O aumento das temperaturas no planeta tem provocado o degelo de glaciares em montanhas em diferentes regiões e a redução das calotas polares.

Em setembro, autoridades francesas alertaram que parte do glaciar Planpincieux, localizado na área do maciço de Mont Blanc conhecida como Grandes Jorasses, estava frágil e podia colapsar.

O voo 101 da Air India fazia o trajeto entre Mumbai e Londres quando caiu perto do cume da cordilheira no dia 24 de janeiro de 1966.

Ela havia feito duas paradas - em Nova Dhéli e em Beirute, no Líbano -, e estava a caminho de uma terceira em Genebra, na Suíça.

Durante o procedimento de descida, entretanto, a aeronave colidiu com a montanha, matando os 106 passageiros e 11 tripulantes a bordo.

Timothee Mottin quer expor os jornais em seu restaurante em Chamonix

Quem foi Indira Gandhi?

Indira Gandhi era filha de um outro primeiro-ministro indiano, Jawaharlal Nehru, o primeiro a ocupar esse cargo.

Depois do pai, Indira foi a primeira-ministra mais longeva do país.

Eleita duas vezes, assistiu a um fim de primeiro mandato turbulento, em que a Índia viveu por dois anos em estado de emergência, entre 1975 e 1977 - quando ela resolveu convocar novas eleições.

A ideia era reafirmar sua autoridade, mas a estratégia deu errado e ela teve de deixar o poder.

Reeleita em janeiro de 1980, Indira permaneceu no cargo até ser assassinada 1984 por seus próprios guarda-costas, que eram da etnia sikh.

A tragédia aconteceu após a chamada Operação Estrela Azul, uma incursão militar das Forças Armadas indianas contra militantes sikhs na província de Punjab.

