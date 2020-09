Direito de imagem Getty Images Image caption O tabagismo contribui para diversos riscos associados à covid-19

Mais de um milhão de pessoas no Reino Unido largaram o cigarro desde o começo da pandemia de coronavírus, mostra um levantamento feito por uma organização britânica que alerta para os perigos do tabaco.

Quarenta e um por cento dos entrevistados disseram ter largado o cigarro por causa do surgimento da covid-19.

Outro levantamento, esse da University College London (UCL), aponta que o número de pessoas que pararam de fumar desde o começo do ano até o mês passado é o maior já registrado. As pesquisas da UCL são feitas mensalmente desde 2007.

Autoridades alertam que fumantes correm riscos maiores de sofrerem sintomas graves de covid-19.

Entre 15 de abril e 20 e junho, 10 mil pessoas foram entrevistadas sobre seus hábitos de fumo pela empresa de pesquisas YouGov, a pedido da organização britânica Action on Smoking (conhecida como Ash).

A partir dessa amostra, os estatísticos fizeram uma estimativa de quantas pessoas teriam abandonado o cigarro em todo o país.

Os riscos para saúde não são o único fator para muitos largarem o cigarro. Pesquisadores dizem que o isolamento contribuiu para a queda no fumo — com menos eventos sociais e também maior dificuldade em se obter cigarros com o fechamento de muitos estabelecimentos.

Já o estudo da UCL vem ouvindo mil pessoas por mês na Inglaterra sobre seus hábitos de fumo desde 2007.

Neste ano, 7,6% das pessoas que fazem parte do estudo disseram ter largado o cigarro — um número que é quase 30% maior que a média.

"Mais de um milhão de fumantes conseguiram parar de fumar desde que a covid-19 chegou ao Reino Unido mas uma quantidade cinco vezes maior segue fumando", diz a diretora da Ash, Deborah Arnott.

Estima-se que o Reino Unido tinha cerca de 7 milhões de fumantes em 2019.

A entidade está lançando uma campanha contra o tabagismo com dinheiro do Departamento de Saúde voltado para pessoas nas áreas com o maior número de fumantes do país.

Direito de imagem Elliot Nichol Photography Image caption Terrence Craggs foi hospitalizado em janeiro e em mraço, mesmo não tendo diagnóstico de covid-19.

Terrence Craggs, que vive em Newcastle, largou o cigarro depois de passar um tempo no hospital — mesmo tendo diagnóstico negativo para covid-19.

"Eu não conseguia respirar", disse ele à BBC. "Eu ficava ofegante o tempo todo. A pandemia é mais um incentivo para largar os cigarros, apesar de ser mais difícil fazer isso neste momento por causa do estresse."

Quais são os riscos?

Dados de um app chamado Zoe Covid Sympton Tracker, que ajuda a detectar sintomas de covid-19, indicam que fumantes têm probabilidade maior (14%) de desenvolverem três sintomas clássicos da doença, na comparação com não-fumantes: febre, tosse persistente e falta de ar.

O app foi criado por pesquisadores dos hospitais britânicos Guy's and St Thomas' e King's College London, com dados de mais de 2,4 milhões de pessoas.

A análise mostra que fumantes que tiveram diagnóstico positivo de covid-19 tinham duas vezes mais chances de serem hospitalizados do que os não-fumantes.

Isso corrobora dados dos Estados Unidos, que mostram que fumantes com coronavírus têm 1,8 vez mais chances de morrer.

Mas existe evidência nos dados da Zoe de que fumantes podem ter probabilidade menor do que os não-fumantes de serem diagnosticados com covid-19. Ainda assim, os fumantes que contraíram a doença tiveram sintomas mais graves da doença.

Alguns estudos no mundo sugerem que fumar pode até ter um efeito protetor contra o coronavírus. A pesquisadora Jamie Hartmann-Boyce, do Centro de Medicina Baseado em Evidências da Universidade de Oxford, disse que existe uma razão "biologicamente plausível" para isso: a nicotina pode estar bloqueando os receptores usados pelo vírus para invadir as células.

Mas ela afirma que não há clareza sobre a representatividade clínica dos dados.

"Isso não é consistente em vários estudos e não está claro se os dados destes estudos são confiáveis", ela diz.

Fumar, em vez de usar nicotina de mascar ou em adesivo, é "mortal", ela afirma. Qualquer benefício potencial do cigarro seria muito menor do que os males causados por ele.

A recomendação das autoridades de saúde da Inglaterra é: "Há evidências fortes de que fumar tabaco está geralmente associado a um aumento no risco de se desenvolver infecções respiratórias virais".

"Fumar causa dano aos pulmões e vias respiratórias e prejudica o sistema imune, reduzindo a sua capacidade de lutar contra infecções."

