Hack do Twitter: o que deu errado e por que isso é importante

Há muitas perguntas sem resposta sobre o ataque de hackers que atingiu algumas das contas mais relevantes do Twitter — mas uma coisa que a maioria concorda é que poderia ter sido muito algo pior.

Potencialmente, milhares de pessoas perderam dinheiro depois que contas sequestradas de usuários verificados com milhões de seguidores prometeram dobrar o dinheiro daqueles que lhes enviassem Bitcoins.

Usando os sistemas internos do Twitter, as mensagens dos cibercriminosos atingiram pelo menos 350 milhões de pessoas.

E parece que eles ganharam cerca de US$ 110 mil (R$ 586 mil) no período em que o golpe ficou ativo.

Enorme engajamento

Foi um ataque sem precedentes à privacidade, confiança e segurança. Mas especialistas dizem que os hackers poderiam ter causado muito mais danos.

Como disse o chefe de um serviço de mensagens menor: "Graças a Deus pela ganância".

O Twitter tem um enorme engajamento nos EUA, Japão, Rússia e Reino Unido.

Perguntas válidas

O Twitter é a principal plataforma de algumas das pessoas mais poderosas e proeminentes do mundo.

Seus cargos têm o poder de mexer com os mercados financeiros e causar incidentes diplomáticos.

Com a eleição presidencial dos Estados Unidos em menos de quatro meses, agora há perguntas importantes a serem feitas sobre se o Twitter pode ser utilizado como ferramenta política.

A conta do presidente Donald Trump não foi invadida pelo hacker.

'Ferramentas favoritas'

Muitos estavam olhando para ver se ela cairia depois que a conta de seu rival democrata Joe Biden publicou a mensagem do golpe.

Image caption Os candidatos à presidência Mike Bloomberg, que buscou indicação democrata, e Kanye West, que disse que concorreria como independente, estavam entre os hackeados.

"Nós já sabemos que a Rússia está planejando se intrometer nas eleições de 2020, assim como fez nas eleições de 2016", disse Heather Williams, do King's College London.

"Manipulação de redes sociais é uma das suas ferramentas favoritas. Portanto, esse truque mostra o quão vulneráveis ​​são as plataformas e como os americanos são vulneráveis ​​à desinformação."

"Se algo maior estivesse em jogo, como a Presidência, isso poderia ter consequências realmente desastrosas e prejudicar nossos processos democráticos."

'Pior da história'

As implicações de segurança dessa invasão também são abrangentes, não apenas para o Twitter, mas para todas as redes sociais.

Os indícios iniciais são de que os hackers conseguiram acessar os privilégios de administradores, o que lhes permitiu agir sem precisar das senhas de qualquer conta.

Image caption Celebridades como o boxeador americano Floyd Mayweather e o cantor Wiz Khalifa também perderam o controle de suas contas

O Twitter pareceu confirmar isso em um tuíte: "Detectamos o que acreditamos ser um ataque coordenado de engenharia social por pessoas que atingiram com êxito alguns de nossos funcionários com acesso a sistemas e ferramentas internos".

"Engenharia social" pode significar diversas coisas.

Parte do esquema

Essa pode ter sido uma operação de phishing direcionada — uma tática comum empregada por criminosos cibernéticos, que descobre quais indivíduos têm as chaves do sistema em que desejam entrar e direciona emails a eles que os induzem a revelar detalhes.

Ou pode significar que os autores conseguiram convencer um ou vários membros da equipe a participarem do esquema, oferecendo dinheiro ou outras vantagens.

A empresa de tecnologia enfrentará uma enorme pressão para dar mais detalhes sobre o caso.

"A reputação do Twitter é o custo desse ataque cibernético", disse William Dixon, líder cibernético do Fórum Econômico Mundial.

"Esta é uma grande violação de segurança para o Twitter. A pior de sua história."

"É necessário mais resiliência cibernética em todo o ecossistema para proteger os usuários de redes sociais em todo o mundo."

'Informação sigilosa'

O Twitter não está respondendo diretamente às perguntas de jornalistas sobre o caso, mas disse que tomou "medidas significativas para limitar o acesso aos sistemas internos" enquanto investiga.

A empresa também disse que estava "investigando quais outras atividades maliciosas (os hackers) podem ter conduzido ou informações que possam ter acessado".

O executivo-chefe do serviço de mensagens Element levantou a possibilidade de dados confidenciais também terem sido expostos.

"É muito provável que as mensagens diretas privadas ficaram acessíveis por um curto período de tempo", disse Matthew Hodgson.

Image caption As empresas de tecnologia Apple e Uber têm juntas mais de 5,5 milhões de seguidores no Twitter

"Da próxima vez, a coleta de informações confidenciais pode alimentar uma onda de extorsão ou algo muito pior."

A ideia de que o Twitter tem a capacidade de utilizar as contas das pessoas, independentemente da segurança que elas tenham, pode ser chocante.

Mas especialistas dizem que isso é algo necessário em qualquer serviço baseado em comunidades.

Facebook, Snapchat, Instagram e YouTube foram procurados para comentar sobre suas medidas de segurança. Nenhum respondeu.

'Contas de alto risco'

Mas o ex-diretor de segurança do Facebook, Alex Stamos, disse à BBC News que todas as empresas voltadas para o consumidor precisam de uma maneira de ajudar a recuperar contas invadidas ou bloqueadas.

"A mudança que pode ser feita é que o Twitter pode restringir essa capacidade de contas de alto risco a um número muito menor de usuários ou criar ferramentas que exijam que uma pessoa inicie e outra aprove a mudança", disse ele.

"Isso é, aparentemente, o que eles já fizeram para a conta do presidente Trump, após um incidente em 2017."

"Eles precisarão expandir amplamente essas proteções."

Sem controle

Além de uma potencial perda de confiança, o Twitter agora também pode enfrentar consequências legais.

O Regulamento Geral de Proteção de Dados da UE (GDPR, por sua sigla em inglês) diz que organizações como o Twitter precisam ter níveis "apropriados" de segurança.

E se os juízes entenderem que o Twitter não tomou as medidas adequadas para proteger os dados dos usuários europeus, ele pode ser multado.

No início de 2020, o diretor executivo da empresa, Jack Dorsey, perdeu o controle de sua conta por 20 minutos.

E em 2010, o Twitter teve de se explicar à Federal Trade Commission americana depois que hackers conseguiram controlar, inclusive com a capacidade de enviar tweets falsos, as contas do então presidente Barack Obama e da rede Fox News.

Já assistiu aos nossos novos vídeos no YouTube? Inscreva-se no nosso canal!