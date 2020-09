O que se sabe sobre o 'Rambo da Floresta Negra' preso após mega operação de 5 dias na Alemanha

Direito de imagem Getty Images Image caption Mais de 2.530 policiais estavam envolvidos na operação, disse a polícia

A polícia alemã prendeu um suspeito de atirador apelidado de "Rambo" depois de uma caçada de cinco dias na Floresta Negra, na Alemanha.

Yves Rausch, 31, teria fugido no domingo (12) para a floresta perto de Oppenau, no sudoeste da Alemanha, depois de ameaçar quatro policiais e roubar suas pistolas.

Uma unidade de elite, helicópteros, detectores térmicos e cães farejadores foram empregados para encontrá-lo.

Mais de 2.530 policiais estiveram envolvidos na operação, informou a polícia.

O suspeito foi encontrado escondido em um arbusto com quatro armas de fogo à sua frente e um machado no colo, disse o vice-chefe de polícia regional, Juergen Rieger, a repórteres.

Rausch ficou levemente ferido na operação, assim como um policial, ferido com o machado, acrescentou Rieger. Nenhum precisou de cuidados médicos.

Um funcionário dos correios forneceu informações aos policiais que ajudaram a levá-lo à prisão.

"Estou muito aliviado - acho que foi uma situação realmente extraordinária para nossa pequena cidade", disse o prefeito Uwe Gaiser, segundo a Associated Press.

Direito de imagem Getty Images Image caption A cabana de Yves Rausch perto de Oppenau, no sudoeste da Alemanha

Como começou o confronto com a polícia?

A polícia foi chamada inicialmente por causa de relatos de um homem suspeito próximo a uma cabana na floresta perto da cidade de Oppenau no domingo.

Os policiais encontraram Rausch em uma cabana na beira da floresta e disseram que ele aparentava estar cooperando, antes de sacar uma pistola e desarmar os quatro policiais. Ele estava usando equipamento de camuflagem.

A imprensa o apelidou de "Rambo", em homenagem ao personagem de filmes interpretado por Sylvester Stallone, um violento veterano da Guerra do Vietnã, que foge da polícia dos EUA.

O que se sabe sobre o 'Rambo'?

A polícia diz que ele vive na área de Oppenau há muito tempo. Acredita-se que ele conhece bem a floresta.

Direito de imagem EPA Image caption A polícia alemã divulgou esta imagem do suspeito, Yves Rausch

Sua mãe disse que ele foi despejado de seu apartamento alugado no ano passado. Não está claro se é o mesmo apartamento que havia alugado no ano passado e onde teria montado um campo de tiro no sótão, segundo o tabloide alemão Bild.

Ele havia ficado na casa de uma tia antes de finalmente montar um lar para si na floresta, acrescentou sua mãe. Ela o descreveu como um "homem das floresta", dizendo que "ele queria fugir para a natureza, ser livre".

Segundo sua mãe, ele cultivava seus próprios legumes, usava a cabana como casa e esculpia gnomos de madeira que esperava vender.

Sua mãe disse que tomara um café com ele em um mercado local no dia 8 de julho e que ele parecia "perfeitamente normal".

Mas Rausch tem um longo registro criminal. Dez anos atrás, ele recebeu uma sentença juvenil de mais de três anos por atirar em uma mulher com uma besta.

No ano passado, ele foi encontrado em posse de pornografia infantil enquanto estava sob investigação por posse de explosivos.

