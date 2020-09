A reprodução deste formato de vídeo não é compatível com seu dispositivo

'Cultura do cancelamento': o que 'sinal de OK' que fez homem perder emprego

"Um homem desconhecido, com um celular e uma conta de Twitter, virou minha vida de cabeça pra baixo", conta Emmanuel Cafferty, de 47 anos, "cancelado" no início de junho.

O cancelamento é mais do que a trollagem típica de internet, eventualmente com insultos coordenados, frequente em disputas de opinião entre usuários das redes. É um ataque à reputação que ameaça o emprego e os meios de subsistência atuais e futuros do cancelado.