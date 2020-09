As novas armas de Trump para reverter baixa popularidade às vésperas da eleição

Três pontos são centrais: ele surgiu de máscara pela primeira vez em público há alguns dias, depois de questionar a eficiência do uso; aumentou o uso de forças militares federais em cidades ao redor do país; e, por fim, elevou as tensões com a China ao exigir que Pequim feche um consulado no Texas.