A reprodução deste formato de vídeo não é compatível com seu dispositivo

Brasileiros descrevem explosão no Líbano; entenda o que se sabe

Imagens da explosão ocorrida no porto de Beirute, capital do Líbano, correram o mundo. O impacto foi sentido a quilômetros de distância, como contam brasileiros que vivem lá. Até a manhã de quarta-feira (05/08), o governo contabilizava mais de 100 mortos e milhares de feridos. Confira, com Camilla Veras (05/08)Mota, o que aconteceu em Beirute e o que causou a tragédia.