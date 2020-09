20 milhões de infecções por coronavírus: gráficos mostram onde casos de covid-19 crescem mais

Direito de imagem Getty Images Image caption Coveiro trabalha em Vila Formosa, em São Paulo, onde número de mortos é alto

Passaram-se pouco mais de seis meses desde que a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou o novo coronavírus uma emergência global.

Desde então, o vírus Sars-CoV-2, que causa a doença covid-19, continuou se espalhando pelo mundo, com 20 milhões de casos em 188 países e territórios, segundo dados divulgados nesta segunda-feira (10/08) pela Universidade Johns Hopkins, nos Estados Unidos.

Mais de 730 mil pessoas morreram da doença.

Image caption Evolução do número de casos tem curva exponencial

Os casos de covid-19 continuam aumentando em diversos países, incluindo aqueles que tiveram um aparente sucesso no começo do combate à doença e estão vivendo um avanço de infecções novamente.

Os gráficos a seguir põem em perspectiva a magnitude da crise em diferentes partes do mundo.

América Latina continua sendo o epicentro

Segundo a OMS, a América Latina é o atual epicentro da pandemia, lugar ocupado anteriormente por China, Europa e EUA.

O Brasil registrou o segundo maior número de casos no mundo, depois dos EUA, e já passa de 100 mil mortes por covid-19.

O México é o país na região latino-americana em número de infecções, e a doença avança rapidamente em nações como Colômbia, Peru, Argentina e Venezuela.

O gráfico a seguir dá uma ideia de como se comparam os casos na América Latina e no Caribe com outras regiões do mundo.

Índia lidera novos casos e mortes por dia no mundo

O país asiático registra mais de 50 mil novas infecções por dia há mais de uma semana, e agora está com 2,2 milhões de casos.

O segundo país mais populoso do mundo, com 1,38 bilhão de habitantes, tem a quinta mais alta taxa de mortalidade do mundo. Apesar do aumento de casos, a Índia continua a flexibilizar medidas de restrição de circulação das pessoas, adotadas para tentar conter o vírus.

Novo aumento na Europa, e a 'pior alta' da Espanha

Diversos países europeus registraram um aumento recente de casos.

Turistas britânicos no continente são alertados de que deverão entrar em quarentena de duas semanas caso retornem de países como Espanha, Bélgica ou Luxemburgo, que vivem alta de infecções.

Os casos de covid-19 na França também começaram a subir.

Alguns países da Europa voltaram a adotar ordens de isolamento regional nas regiões mais afetadas, e o uso de máscaras e o distanciamento social entre a população foi cobrado mais uma vez.

A Espanha parece estar experimentando a pior escalada até agora, embora a maioria dos novos casos esteja concentrada na região Nordeste do país.

Os países que tiveram sucesso no início e agora sofrem novamente

Nações fora da Europa que pareciam ter controlado os surtos iniciais da doença em seus territórios têm enfrentado também um aumento de casos. Entre eles, Israel, Peru, Austrália e Japão.

A tabela a seguir pode ser reordenada segundo o número de mortes, taxa de mortalidade e total de casos.