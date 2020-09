A reprodução deste formato de vídeo não é compatível com seu dispositivo

Cachoeira que 'cai para cima' chama atenção na Austrália durante temporal

Ventos fortes e chuvas torrenciais na costa da Nova Gales do Sul, na Austrália, têm dado origem a uma imagem espetacular. Cachoeiras do Parque Real Nacional são empurradas no fluxo inverso.