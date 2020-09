O que se sabe sobre naufrágio que matou dezenas de migrantes perto da Líbia

Direito de imagem Getty Images Image caption Migrantes em barco na costa da Líbia (imagem de arquivo)

Pelo menos 45 migrantes, incluindo cinco crianças, morreram no naufrágio mais mortal da Líbia deste ano, segundo a agência da Organização das Nações Unidas (ONU) para refugiados.

As vítimas estavam entre as mais de 80 pessoas a bordo de um navio cujo motor explodiu na costa de Zwara, de acordo com o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (Acnur).

As mortes foram relatadas por 37 sobreviventes resgatados por pescadores da região.

Tanto o Acnur quanto a Organização Internacional para as Migrações (IOM, por sua sigla em inglês) fizeram um apelo por um aumento dos esforços de buscas e salvamento.

Eles disseram que sem um mecanismo dedicado de busca e resgate, mais vidas seriam perdidas no Mediterrâneo.

A maior parte dos sobreviventes é do Senegal, Mali, Chade e Gana. Todos foram detidos logo após desembarcar na Líbia.

Desde a derrubada e morte de seu ex-líder, Muammar Gaddafi, em 2011, a Líbia se tornou um importante país de trânsito para os migrantes.

O Acnur e a IOM afirmaram que a Líbia não era um destino seguro para onde os migrantes deviam regressar, uma vez que estavam "em risco de um conflito em curso, graves violações dos direitos humanos e detenção arbitrária pós-desembarque".

Mais de 300 pessoas morreram tentando cruzar o mar da Líbia para a Europa este ano. Acredita-se que o número real seja muito maior.