Furacão Laura chega aos EUA: 'ressacas catastróficas, ventos extremos e inundações'

O Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos classificou o furacão Laura, que se aproxima dos Estados do Texas, da Louisiana e do Arkansas nas próximas horas, como "impossível de sobreviver".

A tormenta atingirá a costa do Golfo do México na mesma semana em que a tragédia do furacão Katrina, que devastou Nova Orleans e deixou 1,8 mil mortos, completa 15 anos. Na quarta-feira (26/08), as autoridades atualizaram a classificação do furacão para a categoria 4, a segunda mais forte da escala.