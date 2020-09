Direito de imagem Getty Images Image caption O ator Chadwick Boseman morreu aos 43 anos

Muitas homenagens estão sendo feitas aor ator americano Chadwick Boseman, que morreu na sexta aos 43 anos, vítima de câncer.

Boseman, que tinha uma longa e celebrada carreira no cinema, atingiu fama mundial ao interpretar o rei T'Challa, superherói do filme Pantera Negra (2018) da Marvel.

O grito de guerra de Pantera Negra, 'Wakanda Forever' (Wakanda Para Sempre) tomou as redes sociais na sexta, com celebridades, ativistas de direitos civis e fãs postando mensagens emocionadas. No filme, Wakanda é uma nação africana super desenvolvida e tecnológica, que não sofreu empobrecimento por ter escapado da colonização europeia.

O diagnóstico de câncer de Boseman não era publicamente conhecido. Após sua morte, se tornou público o fato de que ele gravou Pantera Negra e outros filmes de superheróis, como Vingadores: Ultimato, quando já estava doente, entre cirurgias e sessões de quimioterapia. Com diversas cenas de ação, os filmes exigem grande esforço físico dos atores.

"Isso é um golpe devastador", escreveu o diretor Jordan Peele.

"Que alma gentil e talentosa (ele era). Nos mostrando toda aquela grandeza entre cirurgia e quimioterapia. Isso é que é dignidade", escreveu a apresentadora Oprah Winfrey.

O filho mais velho do ativista pelos direitos civis Martin Luther King Jr, disse que Boseman "trouxe a história à vida" ao interpretar muitos homens negros proeminentes, incluindo o cantor de soul James Brown.

Ava DuVernay, diretora de documentáriso e filmes premiados, como Selma, sobre a luta dos negros por direitos nos anos 1960, desejou: "Que você tenha um bonito retorno, Rei".

Muitos fãs e personalidades escreveram sobre o quão importante o filme Pantera Negra foi para seus filhos, que idolatram o personagem de Boseman.

No ano passado, Boseman disse que o filme mudou o que significa ser "jovem, talentoso e negro".

Ele é o porquê "nossos filhos não precisam sonhar com o que seria um superherói negro", escreveu o autor americano Brian Josephs.

O premiado músico John Legend chamou Boseman de "uma luz brilhante [que] trouxe graça, elegância e poder a tudo o que ele fez. Ele sempre pareceu carregar nossos ancestrais com ele".

Vários pessoas no Twitter chamaram a atenção para o trabalho que Boseman produziu enquanto vivia com câncer de cólon, após ser diagnosticado em 2016. "Durante esse tempo, ele nos deu Capitão América: Guerra Civil,Marshall, Pantera Negra, Vingadores: Guerra Infinita, Vingadores:Ultimato, Crime sem Saída e Da 5 Bloods: Irmãos de Armas", escreveu a jornalista Jemele Hill.

Hollywood também prestou homenagem ao ator, incluindo a Marvel Studios, que criou o Pantera Negra, bem como a Disney e o Oscar, que o chamou de "uma perda incomensurável".

Outras estrelas da Marvel compartilharam seus sentimentos de perda e luto no Twitter e no Instagram. Mark Ruffalo, que interpreta o Hulk, escreveu "tudo o que tenho a dizer é que as tragédias que se acumulam este ano só se tornaram mais profundas com a perda de Chadwick Boseman."

Tom Holland, que atualmente interpreta o Homem-Aranha, disse que o ator era "ainda mais herói fora das telas" e o chamou de modelo para milhões de pessoas ao redor do mundo.

Já assistiu aos nossos novos vídeos no YouTube? Inscreva-se no nosso canal!

.