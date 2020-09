A reprodução deste formato de vídeo não é compatível com seu dispositivo

Czar Bomba: imagens inéditas da explosão nuclear mais potente da história

Em outubro de 1961, a então União Soviética lançou a bomba nuclear mais potente de todos os tempos - a Czar Bomba. O alvo foi o arquipélago de Nova Zembla, no Círculo Polar Ártico – felizmente, era só um teste.

A bomba superou em 3,3 mil vezes a potência daquela jogada em Hiroshima no fim da Segunda Guerra Mundial. Só agora, quase 60 anos depois, as imagens foram tornadas públicas pela Rússia. Confira no vídeo.