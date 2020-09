O que explica ‘segunda onda’ menos mortal do covid-19 no mundo

De um lado, novos casos acendem um alerta para a temida chegada de uma segunda onda a lugares que já haviam controlado a doença. De outro, muitos apostam que retomada não trará de volta as cenas dramáticas registradas em hospitais e cemitérios de locais como Inglaterra, Espanha e Itália no início do ano.

Neste video, o repórter Ricardo Senra mostra possíveis explicações para a eventual nova onda mais suave do covid-19 e explica por que os números mais reduzidos de mortes não sugerem que as pessoas possam relaxar no distanciamento social ou no uso de máscaras e outros meios de proteção em locais públicos e privados.