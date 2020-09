Segunda onda de coronavírus: países da Europa levam 'advertência' da OMS e planejam novas quarentenas

Número de novos casos de covid-19 dobrou em mais da metade dos Estados-membros do bloco comum europeu

Em meio ao aumento no número de casos de covid-19, países europeus receberam uma advertência da Organização Mundial de Saúde (OMS) e já começam a discutir novas quarentenas frente ao temor de uma possível segunda onda da doença.

Segundo Hans Kluge, diretor regional da OMS para a Europa, o número de novos casos dobrou em mais da metade dos Estados-membros do bloco.

Ao redor do mundo, cerca de 30 milhões de casos de covid-19 foram confirmados. Mais de 942 mil pessoas morreram.

As admissões e mortes em hospitais ainda não tiveram um aumento semelhante, embora a Espanha e a França estejam observando uma tendência de aumento.

Embora as pessoas mais jovens - que têm menos probabilidade de serem gravemente afetadas se forem infectadas - atualmente representem a maior proporção dos casos de covid registrados recentemente, há temores de muitos mais casos de doenças graves se o vírus se espalhar entre idosos e pessoas mais vulneráveis.

De acordo com a OMS, houve 5 milhões de casos confirmados e mais de 228 mil mortes em toda a Europa desde o início da pandemia.

Vários países europeus têm registrado aumento no número de casos nas últimas semanas

'Podemos lutar de novo'

Kluge acrescentou que as medidas de bloqueio introduzidas na primavera e no início do verão produziram resultados claros.