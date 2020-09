As derrotas eleitorais que o Brasil pode ter aceitado para ajudar Trump a se reeleger

Em um período de apenas 15 dias, o Brasil amargou três derrotas diplomáticas para os Estados Unidos: os americanos cortaram a importação de 80% do aço brasileiro até o fim do ano, enquanto o Brasil aumentou em quase 200 milhões de litros a importação com taxa zero de etanol americano, contra o interesse nacional, e endossou a eleição de um americano para o comando do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), vaga que poderia ser do Brasil.