O que é a ricina, substância letal encontrada em carta para Trump

"No momento, não há ameaça conhecida à segurança pública", disse o FBI à CNN em um comunicado no sábado (19/09).

Um funcionário do alto escalão do governo disse ao New York Times que os investigadores acreditam que o pacote foi enviado do Canadá. Relatórios dizem que a presença de ricina foi confirmada após testes do FBI.