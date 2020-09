Revelado mistério da morte de centenas de elefantes em Botsuana

O alarme foi disparado quando carcaças de elefantes foram localizadas no Delta do Okavango, entre maio e junho.

As autoridades dizem que agora sabem que um total de 330 elefantes morreram por ingestão de cianobactérias. A caça foi descartada como causa de morte.

A descoberta foi feita após meses de testes em laboratórios especializados na África do Sul, Canadá, Zimbábue e Estados Unidos.

Muitos dos elefantes mortos foram encontrados perto de bolsões d'água, mas até agora as autoridades ambientais duvidavam que a culpa fosse da bactéria porque as flores aparecem nas bordas dos lagos e os elefantes tendem a beber no meio.