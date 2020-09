Belarus, o último país do mundo onde a KGB ainda está na ativa reprimindo protestos

Belarus é o último lugar no mundo onde a URSS (União das Repúblicas Socialistas Soviéticas) parece nunca ter caído. Muitas ruas ainda levam nomes de heróis soviéticos e efemérides gloriosas, a economia ainda é nacionalizada, o russo é ensinado como segunda língua e as estátuas antigas de Lênin ou Stálin continuam em seus pedestais de mármore.

No centro de Minsk, a Praça da Independência se tornou o centro das manifestações que há mais de um mês convocam a saída do presidente Alexander Lukashenko.

Um prédio próximo, uma rara mistura de estilos neoclássico e stalinista, ainda mantém não apenas o nome, mas as funções secretas que tinha desde que a nação era uma república soviética: o Comitê de Segurança do Estado ou KGB (na sigla em russo).

"Após a dissolução da União Soviética em 1991, a KGB russa se dividiu em duas organizações: a FSB (serviço de segurança nacional, em russo) e SVR (serviço de inteligência estrangeira). Em Belarus, no entanto, a estrutura organizacional da KGB permaneceu intacta e, portanto, manteve seu nome original", explica Sasha Razor, pesquisadora bielorrussa do Departamento de Estudos Eslavos da Universidade da Califórnia, em Los Angeles.

A agência bielorrussa foi a única em todas as repúblicas soviéticas que manteve seu nome e até sua insígnia da era comunista, com pequenas alterações.

E a agência voltou a ser o foco de questionamento nas últimas semanas, quando Belarus viveu as maiores manifestações de sua história. Como já aconteceu em outros protestos contra o presidente Lukashenko, a KGB participou ativamente da repressão às manifestações.

Com os protestos, houve também inúmeros relatos de prisões arbitrárias, tortura, intimidação, interrogatório e deportações forçadas nas quais a KGB desempenhou um papel central, segundo grupos de oposição, organizações de direitos humanos e especialistas.

"Por exemplo, Maria Kolesnikova, uma das últimas pessoas proeminentes da oposição que ainda está em Belarus, foi interrogada pela KGB, que a instou a deixar o país", afirma o professor de ciência política Volha Charnysh, do MIT (Instituto de Tecnologia de Massachusetts).

Herança soviética

No entanto, de acordo com a especialista, suas raízes podem ser rastreadas até a VChK (a Comissão Extraordinária da Rússia) fundada em 1917 por Félix Dzerzhinsky, criador do serviço de inteligência bolchevique que nasceu, curiosamente, perto de Minsk.