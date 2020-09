Reino Unido prevê nova aceleração da covid-19 e prepara mais medidas de isolamento

Patrick Vallance, conselheiro científico chefe do governo britânico, advertiu na segunda-feira (21/9) que o país corre o risco de registrar 50 mil casos por dia em meados de outubro se nada for feito para conter o ritmo atual da pandemia. Isso, por sua vez, faria o número de mortes passar de 200 por dia em novembro.

"No momento, achamos que a epidemia está dobrando ao redor de a cada sete dias", afirmou Vallance. "Se - e aqui cabe um grande se - isso continuar no mesmo ritmo, e crescer (ainda) dobrando a cada sete dias, teremos cerca de 50 mil casos por dia em meados de outubro."

Ao mesmo tempo, o médico Chris Witty, conselheiro do governo, afirmou que o coronavírus não está se limitando aos mais jovens - apontados como os principais responsáveis pela alta da doença na Europa. "(O vírus) está subindo para as demais faixas etárias", afirmou.

Sem lockdown, mas mais restrições

Na terça-feira (22/9), o premiê Boris Johnson deverá realizar uma reunião com seu comitê de emergência da pandemia e, em seguida, fazer um pronunciamento no Parlamento.

Segundo ela, o governo não cogitava, até esta segunda-feira, estabelecer um novo lockdown (quarentena obrigatória e de regras rígidas) como fez em março, nem pedir a todas as pessoas que fiquem em casa ou voltar a fechar as escolas, mas sim implementar limites ao funcionamento de serviços de hospitalidade e entretenimento.

Na Irlanda do Norte, o governo local determinou que, a partir desta terça (22/9), pessoas que moram em casas diferentes não devem mais fazer atividades juntas, com algumas exceções. Também pediu que encontros em áreas como quintais se limitem a no máximo seis pessoas, de no máximo duas residências diferentes.