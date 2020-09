A reprodução deste formato de vídeo não é compatível com seu dispositivo

Acordo entre Israel, Bahrein e Emirados Árabes: quem ganha e quem perde com acordo histórico no Oriente Médio?

Ao presidir, nesta terça-feira (15/09), a cerimônia de assinatura dos acordos que normalizam as relações entre Israel e dois países árabes, o presidente dos EUA, Donald Trump, obterá uma significativa conquista diplomática, embora muito distante da meta original, de pacificar o conflito israelo-palestino.

Os defensores do acordo dizem que ele traz uma oportunidade para se fazer avançar o processo de paz na região. Segundo seus termos, Israel vai por um freio à anexação de territórios palestinos ocupados que chegou a ser anunciada pelo primeiro-ministro do país, Benjamin Netanyahu. Em troca, os Emirados Árabes e o Bahrein vão normalizar suas relações com Israel.