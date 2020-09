FinCEN Files: como dono do Chelsea ajudou a financiar colonos judeus em áreas ocupadas por Israel

Roman Abramovich é conhecido mundialmente como o dono do clube de futebol inglês Chelsea

Arquivos FinCEN

Investigação da BBC aponta que as empresas de Abramovich doaram US$ 100 milhões à Elad

Nesses documentos, os bancos relatam informações sobre transações financeiras e propriedade de empresas. Eles foram vazados para o BuzzFeed News, que os compartilhou com o Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos e a BBC.

As contas da Elad mostram que essas empresas doaram mais de US$ 100 milhões na taxa de conversão atual. Isso significa que o dono do clube de futebol Chelsea foi o maior doador individual da Elad nos últimos 15 anos.