Veja aqui a transmissão ao vivo do discurso de Bolsonaro na Assembleia Geral da ONU

O presidente Jair Bolsonaro abre nesta terça-feira (22/09) a 75ª Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas com um discurso em que defenderá a gestão ambiental do país e o combate brasileiro à pandemia de coronavírus.

É a segunda vez que Bolsonaro fala na cerimônia sob forte pressão internacional por causa do avanço do desmatamento. Em seu discurso, o mandatário deve dizer que o Brasil garantiu a alimentação de 1 bilhão de pessoas ao redor do mundo graças ao agronegócio nacional, este sim o verdadeiro alvo das críticas ambientais de outros países, segundo a interpretação do governo.