Os ‘fantasmas’ que a fala de Trump sobre não reconhecer resultados nas eleições pode acordar

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, não se comprometeu com uma transição pacífica de poder caso venha a perder as eleições em novembro.

Trump também disse acreditar que o resultado do pleito pode acabar na Suprema Corte do país, por causa de dúvidas sobre a votação por correio levantadas novamente por ele.

As declarações do presidente americano aumentaram as tensões nos Estados Unidos, já que o país tem alguns "fantasmas" no passado em seu processo eleitoral — como disputas judiciais na Suprema Corte.