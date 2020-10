Alexei Navalny, opositor de Putin, relata ‘tormento’ de quase morrer por envenenamento

Alexei Navalny já saiu do hospital; na foto, aparece com a esposa, Yulia, e o filho Zakhar, em Berlim

Rússia, que a recuperação após contaminação pelo agente nervoso Novichok é um longo caminho, com noites sem dormir e movimentos atrapalhados.

A reportagem da BBC encontrou o líder da oposição russa em um hotel rigidamente vigiado em Berlim, depois que ele passou 32 dias no Hospital Charité, na capital alemã, a maioria em terapia intensiva.

"Não dói nada, não é como um ataque de pânico ou algum tipo de transtorno. No começo você sabe que algo está errado, e então seu único pensamento é: 'É isso, vou morrer.' "

Mais tarde, após negociações de alto nível com as autoridades russas, ele foi transportado de avião para Berlim e tratado lá enquanto era mantido em coma induzido.

Novichok confirmado

A Organização para a Proibição de Armas Químicas (OPCW, na sigla em inglês) confirmou que Navalny, de 44 anos, foi envenenado com um agente nervoso do tipo Novichok.

Em um comunicado, apontou para as semelhanças entre traços encontrados em suas amostras de urina e sangue e armas químicas na lista de substâncias banidas.

A Alemanha diz que laboratórios franceses e suecos também concordam com seus cientistas e que Navalny foi "sem dúvida" envenenado com um agente nervoso.

Novichok paralisa os músculos, incluindo os do coração

Na semana passada, em sua primeira entrevista em vídeo desde que deixou o hospital no final de setembro, Navalny disse acreditar que as autoridades russas o envenenaram para remover a ameaça que ele representava para o domínio deles nas eleições parlamentares do próximo ano.