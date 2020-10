‘Não sou a ré, sou a advogada’: a mulher que combate o racismo e a ignorância na Justiça

Com uma carreira impressionante, Alexandra Wilson é advogada aos 25 anos

"Não espero ter que justificar constantemente minha existência no trabalho", diz Alexandra Wilson à BBC.

No entanto, como uma advogada negra de 25 anos trabalhando no sistema jurídico britânico, é exatamente isso que ela tem que fazer — às vezes até quatro vezes por dia.

Quando ela vai a um julgamento, se ela não está usando peruca e toga — como é tradição em alguns tribunais britânicos — ela frequentemente é confundida com os supostos criminosos que ela defende — tudo por causa de sua cor.

"Já chegaram a gritar para eu sair do tribunal", conta Alexandra. "Isso já aconteceu várias vezes e indica um problema muito maior na sociedade."

Mas ela recebeu apoio do Conselho da Ordem (Bar Council, em inglês) e de suas "jovens colegas brancas que nunca tiveram essa experiência". Até o Serviço de Cortes e Tribunais de Sua Majestade (HMCTS, na sigla em inglês) se desculpou pelo "comportamento totalmente inaceitável".

Parada quatro vezes

Da última vez que Alexandra foi ao tribunal para representar um cliente, ela não suspeitou que acabaria no centro de uma polêmica em rede social.

Quando ela explicou que era advogada, ele se desculpou e Alexandra continuou seu caminho, mas conta que foi impedida novamente por um membro do público "dizendo que eu não poderia ir ao tribunal porque é apenas para advogados".

Alexandra explicou mais uma vez que ela era a advogada de defesa e foi para a frente do tribunal.

"Foi aí que o escrivão começou a gritar para que eu saísse do tribunal e me registrasse com o porteiro, perguntando se eu estava representada."