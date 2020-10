É tarde demais para conter influência global da China, diz dissidente e artista Ai Weiwei

Crédito, Getty Images Legenda da foto, Ai Weiwei: "O Ocidente deveria ter se importado com a China décadas atrás"

O conhecido artista e dissidente chinês Ai Weiwei diz que a influência da China se tornou tão grande que não pode mais ser parada.

"O Ocidente deveria ter se importado com a China décadas atrás", diz ele. "Agora é um pouco tarde porque o Ocidente construiu seu sólido sistema a partir da China e interrompê-lo o prejudicaria profundamente. É por isso que a China é tão arrogante."

Ai Weiwei nunca fez rodeios ao falar sobre o país dele, que descreve como "um Estado policialesco".

O artista projetou o famoso estádio dos Jogos Olímpicos de 2008, em Pequim, popularmente conhecido como "O ninho do pássaro", mas mais tarde enfrentou sérios problemas quando criticou o governo da China.

Em 2015, o ativista deixou a China e se estabeleceu primeiro em Berlim e, desde o ano passado em Cambridge, na Inglaterra.

Ai acredita que a China está atualmente usando seu imenso poder econômico para impor sua influência política.

E podemos certamente dizer que a China se tornou muito mais assertiva nos últimos anos.

Influência crescente

Até cerca de uma década atrás, a China apresentava uma imagem modesta para o mundo. O slogan oficial do governo era "esconder a força e aguardar o momento".

Os ministros chineses insistiram que o país ainda era uma nação em desenvolvimento que tinha muito a aprender com o Ocidente.

Então Xi Jinping assumiu o poder. Ele se tornou secretário-geral do Partido Comunista em 2012 e presidente do país no ano seguinte.

A velha modéstia se desvaneceu e um novo slogan emergiu: "Esforce-se para ter êxito".

Destaques da entrevista com Ai Weiwei

— Sobre a situação atual na China: "A geração jovem entende o desafio atual (...) Mas eles não podem controlar a situação porque a China é basicamente uma potência militar."

— Sobre o governo e seu controle sobre os cidadãos: "Qualquer coisa que for colocada na internet, mesmo uma única frase, a polícia vai aparecer na sua porta. Eles usam esse tipo de tática para intimidar os próprios cidadãos. Para ensiná-los que, se você tiver uma opinião diferente, não só você vai ter problemas, mas também seus filhos ".

— Sobre os perigos de criticar o governo chinês: "Eu posso sacrificar tudo... Não importa, pessoas morrem, mas preciso aproveitar este momento para alçar minha voz por melhores condições — ou minha visão de melhores condições — para a sociedade chinesa" .

— Sobre o comunismo na China: "O comunismo na China não vai desaparecer por si só, mas pode desaparecer a qualquer momento, simplesmente porque não tem os princípios ou a ideologia que protegem os direitos humanos ou a dignidade humana (....) Uma pequena chama pode causar um grande incêndio e isso pode acontecer a qualquer momento".

Em certo sentido, a China ainda é uma nação em desenvolvimento, com 250 milhões de pessoas vivendo abaixo da linha da pobreza.

Mas, ao mesmo tempo, já é a segunda maior economia do mundo e está a caminho de superar os Estados Unidos daqui a cerca de uma década.

A influência da China no mundo é cada vez mais evidente, em um momento em que a liderança dos Estados Unidos tem caído drasticamente.

Tenho visto por mim mesmo sinais da crescente força e influência da China em todo o mundo, da Groenlândia ao Caribe, do Peru à Argentina; da África do Sul ao Zimbábue, do Paquistão à Mongólia.

Crédito, Getty Images Legenda da foto, Xi Jinping tornou-se secretário geral do Partido Comunista em 2012 e presidente do país no ano seguinte

O presidente do comitê de Relações Exteriores do Parlamento britânico, Tom Tugendhat, acusou recentemente a China de pressionar Barbados para deixar de ter a Rainha Elizabeth 2º como chefe de Estado.

Atualmente, a China tem uma presença significativa em praticamente todos os cantos do planeta. E qualquer país que desafie seus interesses sofrerá as consequências.

Quando o líder tibetano Dalai Lama visitou Downing Street, a sede do governo britânico, as relações entre o Reino Unido e a China congelaram.

E recentemente, quando o presidente do Parlamento da República Tcheca visitou Taiwan, um alto diplomata chinês avisou que "o governo e o povo chinês não ficarão de braços cruzados diante da provocação aberta do presidente do parlamento tcheco e das forças anti-China por trás dele. Ambos pagarão um preço muito alto. "

Múltiplos confrontos

No entanto, Hu Xijin, porta-voz e influente editor-chefe do jornal oficial chinês Global Times, rebate qualquer sugestão de que Pequim esteja fazendo bullying ou intimidações a nível internacional.

"Eu lhe faço a seguinte pergunta: quando a China pressionou um país a fazer algo contra sua vontade? São os Estados Unidos que continuam impondo sanções, especialmente econômicas, contra muitas nações. Qual país a China sancionou?", disse Hu.

Crédito, Getty Images Legenda da foto, Hu Xijin, editor do jornal Global Times na China, rejeita as acusações de que Pequim usa táticas de bullying ou intimidação contra outros países

"Já impusemos sanções contra um país inteiro? Apenas expressamos nosso descontentamento em relação a assuntos específicos, e somente quando os interesses do nosso país são desafiados."

Mas a China protagoniza confrontos ferozes contra muitos países: Taiwan, Austrália, Japão, Canadá, Índia (com quem travou brigas fronteiriças), o Reino Unido e, claro, os Estados Unidos.

A linguagem usada pelo Global Times às vezes pode soar como a pior retórica da era Mao Zedong.

O próprio Hu escreveu recentemente um editorial descrevendo a Austrália como "a goma de mascar presa sob as botas da China". Quando perguntei a ele sobre esse comentário, ele respondeu que o atual governo australiano havia repetidamente atacado a China.

"Sinto como se fosse um chiclete preso na sola do meu sapato, do qual não consigo me livrar. Não é uma sensação agradável. Usei essa imagem como uma expressão e tenho o direito de expressar minha opinião", disse Hu.

Sobre Hong Kong

Hu é próximo do presidente Xi e podemos imaginar que ele não faria tais afirmações se não tivesse o apoio dos líderes chineses. Quando perguntei a opinião dele sobre a situação em Hong Kong, ele não poupou palavras.

Crédito, Getty Images Legenda da foto, Protestos contra a crescente influência de Pequim em Hong Kong se intensificaram desde 2014

"O governo chinês não se opõe à democracia e às liberdades em Hong Kong, incluindo o direito de seus habitantes de protestar nas ruas pacificamente", disse ele.

"Mas o ponto é que eles devem ser pacíficos. Somos a favor de um uso ainda maior da força policial de Hong Kong contra protestos violentos."

"Se os manifestantes violentos colocam em perigo a vida da polícia, jogando bombas ou coquetéis molotov, acredito que a polícia deve ser livre para usar suas armas e abrir fogo."

Se a polícia realmente começasse a atirar abertamente contra os manifestantes em Hong Kong, haveria uma forte condenação internacional.

A maioria dos observadores estrangeiros aponta que o comportamento agressivo da China na verdade esconde um nervosismo latente.

Crédito, Getty Images Legenda da foto, Ai Weiwei afirma que a China está atualmente usando seu imenso poder econômico para impor sua influência política

O Partido Comunista não é eleito, então não tem como medir se ele tem apoio genuíno na China. Você não pode ter certeza de que ele sobreviverá a uma crise grave, como um grande colapso econômico, por exemplo.

O presidente Xi e os membros da formação dele estão cientes da forma como o antigo império soviético desapareceu entre 1989 e 1991 por falta de apoio dos cidadãos.

Hu não acredita que uma nova Guerra Fria tenha sido desencadeada. A disputa da China, garante ele, é basicamente com os Estados Unidos.

O editor afirmou que os ataques de Donald Trump à China estão amplamente ligados à campanha dele para ganhar as eleições presidenciais de 3 de novembro.

Sem dúvida, depois das eleições, é provável que o ambiente entre os dois países tenda a melhorar, independentemente de quem seja o vencedor.

A China é muito grande e está muito envolvida na vida de todos para que os Estados Unidos e seus aliados mantenham um estado permanente de hostilidade contra Pequim.

Mas isso apenas reforça o aviso de Ai Weiwei: é tarde demais para o Ocidente se proteger contra a influência da China.