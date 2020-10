O que diz a Declaração de Barrington, movimento contra quarentenas apoiado por milhares de médicos e cientistas

Declaração com assinatura de milhares de profissionais e especialistas destaca efeitos de medidas restritivas na saúde física e mental das pessoas, além de seus efeitos sociais

Milhares de cientistas e profissionais de saúde estão se juntando para expressar "sérias preocupações" com os efeitos de políticas restritivas, como o lockdown , colocadas em prática por conta da covid-19.

Preocupações com os impactos destas medidas na saúde física e mental das pessoas e nas comunidades foram manifestadas recentemente pela Declaração de Great Barrington, assinada por cerca de 6 mil especialistas.

O grupo pede que as políticas de proteção se concentrem nos mais vulneráveis, permitindo que pessoas saudáveis sigam suas vidas com mais normalidade.

Mas o alerta da Declaração de Great Barrington vai ao encontro de uma carta com conteúdo semelhante, publicada recentemente por 66 médicos do Reino Unido.

Esta incluiu nomes importantes como Phil Hammond, Rosemary Leonard e outros com passagem pela Associação Médica Britânica. Nesta carta, médicos escreveram para o secretário de Estado de Saúde que as políticas públicas na pandemia não estão considerando "danos não relacionados à covid-19".

O que é a Declaração de Great Barrington?

O movimento começou nos EUA e emitiu uma declaração que já foi assinada por quase 6 mil pesquisadores e 50 mil pessoas do público comum. Há versões da declaração em várias línguas no site do movimento.