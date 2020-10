Pergaminho de Mao Tsé Tung de US$ 300 mi é roubado e cortado ao meio

A polícia de Hong Kong exibiu as partes separadas do pergaminho de Mao Tsé Tung

Um pergaminho de caligrafia chinesa roubado, no valor de milhões foi encontrado em Hong Kong, depois de ter sido cortado ao meio.

Ladrões roubaram o pergaminho do líder comunista chinês Mao Tsé Tung da casa de um colecionador de arte em um roubo no mês passado.

Grande roubo

O pergaminho, que contém estrofes de poesia manuscritas pelo fundador da República Popular da China, é estimado em cerca de US$ 300 milhões (R$ 1,6 bilhões) por seu proprietário.

Os ladrões também levaram selos antigos, moedas de cobre e outras peças de caligrafia de Mao. O roubo totalizou perdas estimados em US$ 645 milhões (R$ 3,6 bilhões) de acordo com o Fu, que estava na China continental quando o roubo ocorreu.

Os ladrões venderam uma das peças para outro colecionador de arte por apenas US$ 64 (R$ 360). O comprador, de acordo com o South China Morning Post, acreditava que a obra de arte era falsa.

O comprador então viu um apelo público da polícia e se entregou com os dois pedaços do pergaminho no dia 22 de setembro.