Quem são os 'Wolverine Watchers', milícia que planejou sequestrar governadora nos EUA

O FBI (polícia federal americana) anunciou na quinta-feira (8/10) que frustrou uma conspiração para sequestrar e derrubar a governadora democrata do Estado de Michigan, Gretchen Whitmer, que era vista pelos organizadores como o início de um "movimento civil maior".

Segundo o FBI, seis homens dos 13 detidos planejavam realizar um "julgamento por traição" contra Whitmer, que se tornou alvo dos céticos do coronavírus depois de estabelecer rigorosas medidas de mitigação da pandemia, que foram derrubadas por um juiz na semana passada.

A governadora relacionou o complô contra ela à retórica do presidente Donald Trump, que, segundo ela, passou os últimos meses "alimentando desconfiança, fomentando a raiva e dando conforto aos que espalham medo, ódio e divisão".

Whitmer lembrou que Trump não condenou explicitamente os supremacistas brancos no primeiro debate presidencial na semana passada e incentivou os comentários que se tornaram desde então (ele pediu para uma milícia se "preparar") um "grito de guerra" para grupos de ódio.

O que se sabe sobre o plano frustrado?

Em um vídeo gravado durante o encontro, um dos suspeitos questionou o papel do Estado na decisão de quando reabrir as academias durante a pandemia do coronavírus.