As pessoas que querem ser infectadas com o coronavírus

Você concordaria em ter o coronavírus injetado no seu nariz?

Pois saiba que há várias pessoas no mundo que fariam isso. E elas vão ainda mais longe: fazem parte de campanhas pedindo para que deixem elas serem infectadas.

Movimentos como o 1 Day Sooner ("Um dia mais cedo", na tradução literal do inglês) têm pessoas que se oferecem para os chamados testes de infecção controlada.

Eles acreditam que assim podem ajudar a acelerar o desenvolvimento de uma vacina contra a covid-19. A BBC conversou com seis pessoas ao redor do mundo que consideram não fazer parte do grupo de risco para a doença e querem ajudar nisso.