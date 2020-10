A reprodução deste formato de vídeo não é compatível com seu dispositivo

Heracleum mantegazzianum, a terrível planta que pode provocar até amputação

Conhecida no exterior como hogweed, a planta tem uma seiva que, se em contato com a pele humana e depois exposta ao sol, pode causar bolhas perigosas.

Entenda no vídeo como essa planta saiu do Cáucaso, de onde é originária, e se espalhou por países da Europa, chegando até aos EUA e à Austrália, e o que fazer caso alguém entre em contato com ela.