Guerra no Afeganistão: os terríveis crimes contra mulheres usados em propaganda de guerra contra o Talebã

A policial foi chutada para o chão, caindo de cara. Ela acordou no hospital com feridas a faca na região dos olhos.

'Propaganda de guerra'

O ministro do Interior afegão, Masoud Andarabi, se encontrou com Khatira em 6 de outubro e prometeu-lhe uma casa e ajuda no tratamento. Ele também acusou o Talebã de cometer o crime e escreveu a seguinte mensagem no Twitter: "O Talebã não pode destruir esta nação pela força".

"O governo afegão acusa o Talebã, e o Talebã nega. E, enquanto isso, ninguém se importa com os feridos, com a pobreza, com o atraso da sociedade afegã, com as tradições e com os direitos das mulheres", diz ela.