Coreia do Norte: documentário revela 'comércio de armas' às escondidas

Um novo documentário com um estranho elenco de personagens diz ter revelações sobre os esforços da Coreia do Norte para escapar de sanções internacionais, ao enganar integrantes do regime Kim Jong-un para que assinem falsos acordos de armas.