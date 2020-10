A reprodução deste formato de vídeo não é compatível com seu dispositivo

O papel de Jesus no resultado da eleição americana

Faltando apenas algumas semanas para o que está sendo chamada de a eleição americana mais importante de todos os tempos, os dois candidatos colocaram a religião no centro de suas campanhas. Mas há uma batalha sobre o que essa fé significa, e vencê-la pode significar ganhar a eleição. A repórter de religião do serviço global da BBC, Lebo Diseko, conversou com cristãos que podem ter a chave para ganhar a Casa Branca.